Krumbach: Welche „bleibenden Zeugnisse“ Karl Kling hinterlassen hat

Plus Unternehmer, Politiker, Musiker: Beim Trauergottesdienst würdigten unter anderem Theo Waigel und Krumbachs Bürgermeister Hubert Fischer Karl Klings Lebensleistung. Kling ist im Alter von 92 Jahren gestorben.

Krumbacher Bürgermeister, Landtagsabgeordneter, Präsident des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes: Karl Kling hat in Krumbach, im Kreis Günzburg und in Schwaben mit seiner Lebensleistung vielfältige Akzente gesetzt. Vor einigen Tagen ist er im Alter von 92 Jahren gestorben. Die Beerdigung konnte bedingt durch die Corona-Krise nur in kleinerem Rahmen stattfinden. Beim Trauergottesdienst in der Kirche St. Michael sprach unter anderem anderem der frühere Bundesfinanzminister Dr. Theo Waigel. „Er konnte junge Menschen begeistern und förderte sie nach Kräften“ betont Waigel.

Karl Kling und Theo Waigel wurden im Jahr 2016 bei der Festveranstaltung der Jungen Union Krumbach zu ihrem 60-jährigen Bestehen geehrt. Bewusst wurde dabei auch, wie beide über Jahrzehnte das Geschehen in der Region prägten. Bild: Peter Bauer

Förderung von jungen Menschen durch Karl Kling: Waigel erinnerte sich dabei auch an die eigene Jugend. Kling habe ihn 1957 bewogen, in die Junge Union einzutreten. „Ich werde den 25. Januar 1958 nicht vergessen. An diesem Samstag stand ich nach dem Besuch der Oberrealschule auf dem Marktplatz in Krumbach und wartete auf den Bus nach Oberrohr. Plötzlich tauchte Karl Kling in seinem gelben Opel Kapitän auf. Er hielt an, lud mich ein, zur Bezirksversammlung der Jungen Union nach Augsburg mitzukommen und werde mich um 14 Uhr in Oberrohr abholen. In Augsburg lernte ich den Bezirksvorsitzenden Franz Dannecker und den Landesvorsitzenden Fritz Pirkl kennen.“ Karl Kling sei auch hier der Mittelpunkt des Geschehens gewesen.

„Im Kolpingheim, unserem Nachtquartier, war um 22 Uhr Bettruhe angesagt. Wir hatten uns schon zur Ruhe gelegt, als Karl Kling plötzlich ertönte und uns mitteilte, er denke gar nicht, um diese Zeit ins Bett zu gehen.“ Waigel weiter: „Wir standen also auf, wanderten in die Stadtmitte und platzten in den Faschingsball der Philatelisten. Auch hier war Karl Kling schnell der gesellschaftliche Dreh und Angelpunkt der Veranstaltung. Nach einer kurzen Nacht setzten wir die politische Veranstaltung fort und am Nachmittag lieferte mich Karl Kling wieder bei meinen Eltern ab, die ihn mochten, verehrten und vertrauten.“

Waigel würdigte die „einmalige und beispielgebende Gastfreundschaft“ von Karl Kling und seiner Frau Christl. „Waldcafé“ habe der Dichter Arthur Maximilian Miller Klings gastliches Haus am Waldesrand einmal genannt.

1981: Kling wandert mit Bundespräsident Karl Carstens (rechts). Bild: Kling

Welches politische Kaliber Karl Kling darstellte, zeige auch die Vielzahl der Begegnungen mit Menschen der Zeitgeschichte, darunter unter anderem Papst Johannes Paul II. und etlichen Bundespräsidenten und Bundeskanzlern. Waigel: „Karl Kling hat Spuren hinterlassen, bleibende Zeugnisse, die ihn und uns überdauern werden.“

Zu seinem 90. Geburtstag habe er ihn mit einem Vers von Reiner Kunze gefragt: Wer bist du? Hast du der Welt an Welt hinzugetan? Und was an Welt? Die Antwort ist‘s, die einst das Urteil über Deiner Stimme Nachhall fällt. Karl Kling habe Vieles und Großes hinzugetan – für seine Familie, für seine Freunde, für Stadt, Kreis und Land. Im Gespräch mit unserer Redaktion betonte Weigel nach der Beerdigung, dass gerade die Vielfalt der Leistungen Klings so beeindruckend sei. Er sei in Mittelschwaben fest verwurzelt gewesen, aber mit dem Planungsbüro Kling weltweit, unter anderem intensiv im arabischen Raum aktiv gewesen.

Gedenkansprachen hielten auch der Präsident des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes, Franz Pschierer, der die Lebensleistung Klings schon vor einigen Tagen in einem Nachruf gewürdigt hatte und ein Vertreter der Bayerischen Ingenieurekammer Bau.

Die Verdienste von Karl Kling hob auch Krumbachs Bürgermeister Hubert Fischer in seiner Rede hervor. Ein langes Leben habe sich erfüllt, „geprägt von der Sorge für seine Heimat, der Liebe zu seinem Beruf, der Leidenschaft für die Musik sowie der Treue zu seinen Freunden und seiner Familie“. Die Nachricht von seinem Tod habe viele Menschen „sehr betroffen gemacht“. Fischer weiter: „Bürgermeister, Stadtrat, und Bürgerschaft – wir nehmen gemeinsam Abschied von unserem geschätzten Mitbürger.“

Über Jahrzehnte habe er die Kommunalpolitik seiner Heimatstadt Krumbach in vielfacher Weise durch seine unverwechselbare Handschrift nachhaltig geprägt und fortschrittlich gestaltet.

Karl Kling, gehörte, wie Fischer schilderte, von 1960 bis 1996 dem Stadtrat an. „Dabei war er in bewegter Zeit von 1960 bis 1964 aktiv als zweiter Bürgermeister, von 1964 bis 1966 dann im Amt als 1. Bürgermeister Krumbachs, und dabei als letzter ehrenamtlich gewählter ,Stadtvater’ in dieser hervorgehobenen Position.“ Die Kommunalpolitik habe er oftmals als „hohe Schule der Demokratie“ bezeichnet. Als Landtagsabgeordneter sei Kling „unser Mann in München“ gewesen. In dankbarer Erinnerung bleibe seine berufliche Leistung mit Blick auf sein Ingenieurbüro.

Wohl einer der ganz großen Höhepunkte für Karl Kling: Das Schwäbische Jugendblasorchester ist im Jahr 2000 zu Gast bei Papst Johannes Paul II. Bild: Kling

Fischer hob ferner Klings Leistungen im kulturellen Bereich und seinen ehrenamtlichen Einsatz hervor: „Insbesondere als langjähriger Vorsitzender unseres Krumbacher Musikvereins oder sein nimmermüdes, fruchtbringendes Wirken als umsichtig und weitblickender Präsident des Allgäu Schwäbischen Musikbundes.“ Karl Kling hat für seine Lebensleistung bekanntlich zahlreiche hochkarätige Auszeichnungen erhalten – unter anderem 1996 die Goldene Bürgermedaille der Stadt Krumbach, die höchste Auszeichnung der Stadt. Fischer: „Ein langes Leben hat sich erfüllt – geprägt von der Sorge für seine Heimat, der Liebe zu seinem Beruf, der Leidenschaft für die Musik sowie der Treue zu seinen Freunden und seiner Familie.“ Die Beerdigung Klings fand auf dem Krumbacher Westfriedhof statt.