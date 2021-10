Werbewürfel von Krumbacher Versicherung mit Stein zertrümmert

Die Werbeeinrichtung einer Versicherung in Krumbach ist am vergangenen Wochenende beschädigt worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein bislang unbekannter Täter oder eine Täterin hat im Verlauf des vergangenen Wochenendes eine Werbeeinrichtung in der Hans-Lingl-Straße in Krumbach beschädigt. Der Werbewürfel einer Versicherung wurde nach Angaben der Polizei mit einem Stein zertrümmert. Der Sachschaden beträgt mehrere Tausend Euro. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Krumbach unter Telefon 08282/905-0. (AZ)