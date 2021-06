Wie Kneipp mit einer "milden Gabe" das Krumbad sicherte

Plus Kneipp hat das Krumbad nie gesehen. Doch zwischen Dominikus Ringeisen und ihm gab es eine besondere Verbindung, die wegweisend für das Heilbad werden sollte.

Pfarrer Sebastian Kneipp: Für die einen war er Visionär, Naturheilkundler, Pfarrer, Wohltäter und Naturfreund. Andere und hier im besonderen damalige Ärzte, bezeichneten ihn als Wasserdoktor, medizinischen Pfuscher oder als „Pfaffen ohne naturwissenschaftliche Ausbildung“. Wann dies war? In den Jahren zwischen 1850 und seinem Todesjahr 1897. Heute gilt er als großer Naturheilkundiger und Menschenfreund, dessen 200. Geburtstag nicht nur im nahen Bad Wörishofen gefeiert wird. Auch im Krumbacher Krumbad wird seiner gedacht, gilt er doch als entscheidender Wohltäter dieser Einrichtung.