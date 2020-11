vor 17 Min.

Krumbach: Wie in Corona-Zeiten der Strom abgelesen wird

Die Stromzählerablesung im Gebiet des Überlandwerks Krumbach funktioniert in diesem Jahr wegen der Pandemie anders. So können Haushalte ihren Zählerstand übermitteln.

Das Überlandwerk Krumbach (ÜWK) erfasst im Auftrag der LEW Verteilnetz GmbH (LVN) zum Jahreswechsel wieder die Zählerstände im Netzgebiet. Aufgrund der Corona-Pandemie hat das ÜWK die Zählerablesung für dieses Jahr angepasst und bittet alle Haushalte, ihre Zählerstände selbst zu übermitteln, teilt das Überlandwerk Krumbach mit.

In den vergangenen Jahren hätten vor Ort meist persönlich bekannten Ableser, die sogenannten Ortsbevollmächtigen, die Zählerstände erfasst. Jeder Haushalt im Gebiet des ÜWK erhält im Dezember einen Brief von LVN mit allen nötigen Informationen, um den Zähler selbst abzulesen, heißt es in der Mitteilung. Der Zählerstand könne unter Angabe der Zähler-Nummer dann auf verschiedenen Wegen bis zum 14. Januar 2021 an das ÜWK übermittelt werden: Entweder telefonisch unter der Telefonnummer 08282/901-153, per Mail an die Adresse info@uewk.de, über die Internetseite oder einen QR-Code, der auf dem Schreiben abgedruckt ist.

In welchem Fall maschinell geschätzt wird

Die einzelnen Möglichkeiten werden in dem Schreiben genauer erläutert. Sollte der Zählerstand bis zum genannten Termin nicht gemeldet werden, werde dieser maschinell geschätzt. Das Überlandwerk Krumbach bittet vor dem Hintergrund der aktuellen Situation um Verständnis für die Umstellung der Zählerablesung in diesem Jahr.

Informationen: Die Geschäftszeiten des ÜWK sind: Montag bis Freitag von 8 bis 16 Uhr, Donnerstag bis 18 Uhr. Am Heiligen Abend, an Silvester sowie an den Feiertagen bleibt das ÜWK geschlossen. Alle Informationen zum ÜWK gibt es unter www.uewk.de. (pm)

Themen folgen