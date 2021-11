Wie sich der Internetauftritt der Stadt Krumbach ändert

Plus Der Internetauftritt der Stadt Krumbach steht in der Kritik. Es heißt, die Bürgerinnen und Bürger seien nicht gut genug informiert. Das soll sich jetzt ändern.

Auf der Internetseite der Stadt Krumbach sind ganz oben fünf Bilder zu sehen, auf der Startseite dann viele Meldungen untereinander mit kleinen Bildern oder Symbolen und viel Text. Die Unterpunkte sind recht unübersichtlich, das Design sieht mit den vielen kleinen Elementen schon etwas älter aus. Das soll sich ändern.