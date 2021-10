Wohnzimmer-Konzert: Poesie und Musik mit Michael Stelzmüller in Krumbach

Plus Der Allgäuer Slam-Poet Michael Stelzmüller war im Rahmen des Literaturherbstes Krumbach zu Gast im Stückwerk. Trotz Corona-Bestimmungen ist es dort gemütlich.

Eine WG-Party irgendwo im nirgendwo. Bekannte Geschichte: Ein junger Mann verliebt sich in eine junge Frau. Er verliert sie im Getümmel aus dem Auge, geht nach draußen. Als er später wieder zurückkehrt, haben sich alle im Wohnzimmer aneinander gekuschelt. Er sucht und findet die Nähe seiner Flamme. Die ganze Nacht lesen sich die Partygäste gegenseitig aus Michael Endes „Momo“ vor. Solche und ähnliche kleine Geschichten aus seinem Leben umrahmten die Texte und Lieder, die der Slam-Poet Michael Stelzmüller vergangenen Samstag im Krumbacher Stückwerk darbot.