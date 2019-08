05:30 Uhr

Krumbach: Zeichen gegen Lebensmittel-Verschwendung

Eine junge Frau holt Lebensmittel aus dem Müll von Supermärkten. Es geht ihr um Wertschätzung. Am 18. August nimmt sich Subkult des Themas an.

Von Marc Hettich

War das ein Auto? Der Puls der jungen Frau schnellt in die Höhe. Während sie in der großen Mülltonne auf dem Hinterhof eines Supermarktes wühlt, bemüht sie sich, möglichst leise zu sein. In dunklen Klamotten, mit Stirnlampe ausgestattet, durchsucht sie die Tonnen rumpelnd nach Lebensmitteln, die noch verwendbar sind. „Ich verlasse den Ort stets, wie ich ihn vorgefunden habe. Ich möchte respektvoll damit umgehen“. Was die 24-Jährige seit vier Monaten in Krumbach und Thannhausen treibt, nennt sich „containern“: Lebensmittel aus den Mülltonnen von Supermärkten fischen. Natürlich möchte sie anonym bleiben, denn Containern ist hierzulande verboten. Ein schlechtes Gewissen hat sie nicht – im Gegenteil: „Es ist ein tolles Gefühl, die weggeschmissenen Lebensmittel vor der Verschwendung zu retten“. Über einen Zaun klettern wäre ihr zu riskant, auch ein Schloss zu knacken lehnt sie ab. Ein Freund des Mädchens wurde schon einmal vom Ladenbesitzer erwischt. Statt einer Anzeige gab es aber seitens des Geschäftsmanns Verständnis. „Ich verstehe nicht, wieso das nicht legal ist“, kommentiert die junge Dame.

„Oberstes Ziel muss sein, dass so wenig Lebensmittel wie möglich in Containern entsorgt werden, am besten gar keine. Die Erlaubnis zur Entnahme weggeworfener Lebensmittel aus fremden Abfallcontainern wäre ein weiterer Schritt zum ‘gläsernen Menschen’“, meint dazu Alfred Sauter (CSU). Die Kontrolle von Abfällen Dritter ließe Rückschlüsse auf Lebensgewohnheiten Betroffener zu. Dies stelle einen Eingriff in die Privatsphäre dar, der auch unter dem Gesichtspunkt der Güterabwägung nicht hingenommen werden kann. Im Übrigen könnten dann auch ungenießbare beziehungsweise gesundheitlich bedenkliche Lebensmittel möglicherweise an Dritte weitergegeben werden. „Wer haftet dann wofür?“, fragt der Landtagsabgeordnete.

„Wir sind ganz klar für die Entkriminalisierung von Containern. Wer bereits weggeworfene Lebensmittel aus dem Mülleimer holt, der gehört nicht wie in Bayern vor Gericht gestellt“, sagt der frischgebackene Landtagsabgeordnete Max Deisenhofer (Bündnis 90/Die Grünen). Seine Forderungen gehen sogar noch weiter: „Die gigantische Ressourcenverschwendung muss endlich aufhören und der Einzelhandel auch durch den Gesetzgeber zur Abgabe unverkäuflicher aber noch genießbarer Waren an soziale Einrichtungen gedrängt werden. Das ist bereits in Frankreich und Tschechien der Fall.“

Lebensmittel für die Tafel

Unter anderem das Kaufland in Krumbach macht das bereits freiwillig und spendet einmal die Woche Lebensmittel an die Tafel. „Wir wollen keine Lebensmittel wegwerfen“, erklärt Geschäftsführer Clemens Rampp. „Dabei geht es nicht nur um ökologische, sondern auch um ökonomische Gründe. Lebensmittel wegzuwerfen kostet uns auch Geld“. Daher achten seine Mitarbeiter und er darauf, möglichst präzise gemäß der zu erwartenden Verkäufe zu bestellen. „Das lässt sich mit Erfahrung – und zum Teil auch technischer Unterstützung – recht gut einschätzen“. Bevor Ware abläuft, bietet das Krumbacher Kaufland diese zu verbilligten Preisen an.

Am 18. August findet Rampp einen besonderen Abnehmer: Subkult veranstaltet an der Gemüsewiese ein Picknick. Auch den Mitgliedern des Kulturvereins ist es ein Anliegen, Lebensmittelverschwendung zu thematisieren. „Mit Lebensmitteln von Kaufland und Zither, die sonst weggeworfen worden wären, bereiten wir ausgewählte Leckereien vor“, erläutert Birgit Baumann von Subkult das Konzept hinter „Da schmatz mer zam“. Auch der Gemeinschaftsgarten an der Gemüsewiese gibt sicher einiges her. „Es wird bestimmt spannend, aus den verfügbaren Zutaten zu improvisieren“, stellt sie fest. Wer dabei sein möchte, müsse lediglich eine Decke, Fleisch, Teller und Besteck mitbringen. Ein Grill und Getränke stehen gegen Spende bereit.

Wie steht es um die Qualität der abgelaufenen Lebensmittel aus dem Container? Die anonyme Aktivistin weiß: „Man findet eigentlich immer Obst und Gemüse, öfter auch mal Brot, Fleisch und Wurst – da bin ich aber schon vorsichtig, gerade bei den aktuellen Temperaturen.“

Keine Sorgen müssen sich die Picknickgäste zu den vom Zitherbäck gespendeten Backwaren machen. „Wir steuern bei, was übrig bleibt: Plundergebäck, Brot, Semmel…“. Auch Chefin Andrea Mayr ist das Thema wichtig. „Wir spenden einmal die Woche an die Tafel. Was darüber hinaus übrig bleibt, findet als Tierfutter Verwendung“.

Eine Plattform zum Austausch

Das Thema beschäftigt Einzelhandel, Vereine und Aktivisten. Was tut der bayerische Staat gegen Lebensmittelverschwendung? CSU-Landtagsabgeordneter Alfred Saurer erklärt: „Das Bayerische Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten bietet mit dem Bündnis „Wir retten Lebensmittel!“ eine Plattform zum Austausch für alle Akteure entlang der Wertschöpfungskette, die sowohl von Vertretern des Lebensmitteleinzelhandels, von karitativen Einrichtungen und Verbraucherverbänden genutzt wird.“ Konkret bedeutet das: „Mit spezifischen Maßnahmen für Tafeln und karitative Einrichtungen sowie dem Lebensmitteleinzelhandel wird auch die zweckmäßige Verwendung noch genießbarer Lebensmittel aus dem Lebensmitteleinzelhandel unterstützt“. Einen weiteren Vorschlag bringt Sauters grüner Kollege Max Deisenhofer: „Wir müssen an die Vorgaben für die Lebensmittel ran. Nur weil sie nicht eine bestimmte Form haben oder eine kleine Delle, sind sie ja nicht giftig“. Er sieht darin einen weiteren Aspekt: „Das wäre auch ein Zeichen an die hart arbeitenden Menschen in der Landwirtschaft, dass wir ihre Arbeit und ihre Produkte wertschätzen“.

Wertschätzung ist auch ein wichtiges Motiv der jungen Container-Aktivistin. „Wenn jeder sich bewusst macht, dass er nicht immer das beste und neuste braucht…“ Sie unterbricht sich gerne selbst und scheint beständig über sich und die Welt nachzudenken. Gemäß dem Prinzip des Minimalismus versucht sie, weitgehend plastikfrei und vegetarisch zu leben. Wie reagiert ihr Umfeld auf ihre Lebensweise? „Bis auf eine negative Erfahrung haben bislang alle positiv reagiert“, freut sie sich. Ihr fällt auf, dass Menschen aus der Generation zwischen 40 und 50 Jahren berichten, dass sie früher auch schon Containern waren – und das der Konsument früher im Laden öfter mal was geschenkt bekommen hat. Der jungen Frau geht es nicht darum, Geld zu sparen. Sie rettet Lebensmittel.

