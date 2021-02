13:00 Uhr

Krumbach: Zwei Personen werden bei Unfall leicht verletzt

Ein Schaden in Höhe von rund 8000 Euro entstand bei einem Unfall auf der B300 in der Nähe des Krumbads (Symbolbild).

Auffahrunfall in der Nähe des Krumbads auf der B300. Der Sachschaden ist erheblich.

Am Montag um 11.10 Uhr führte die Straßenmeisterei Krumbach an der B 300 westlich des Krumbads Baumpflegearbeiten durch. Ein „Geschwindigkeitstrichter“ war eingerichtet und ein Fahrzeug mit gelbem Blinklicht sicherte die Gefahrenstelle ab. Trotz dieser Maßnahmen bemerkte der 27-jährige Fahrer eines Paketdienstfahrzeuges laut Polizei zu spät, dass ein vorausfahrender Pkw abbremsen musste und fuhr diesem hinten auf. Durch den Aufprall erlitten der 45-jährige Pkw-Fahrer und ein dreijähriges Kind, das sich im Fahrzeug befand, leichte Verletzungen. Der Sachschaden beträgt rund 8000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Pkw-Reifen beschädigt:

Gleich mehrmals beschädigte ein bislang unbekannter Täter in den letzten Tagen die Reifen eines Pkw, der am Kirchberg in Ebershausen abgestellt war. Der Sachschaden durch das Zerstechen mit einem spitzen Gegenstand beträgt rund 200 Euro. (zg)

