Krumbach ehrt seine erfolgreichsten Sportler

40 Athletinnen und Athleten haben Post von der Stadt bekommen. Drei Viertel der Medaillen gehen an einen Verein

Sie ist seit Jahrzehnten ein fixer Termin im Veranstaltungskalender der Stadt: die Ehrung für erfolgreiche Sportlerinnen und Sportler aus Krumbach. Eigentlich wird sie im Frühjahr mit einer Gala gefeiert, wegen der Corona-Pandemie passierte die Ehrung der verdienten Athleten nun zum zweiten Mal vom Schreibtisch aus. Krumbachs Bürgermeister Hubert Fischer überbrachte seine und die Glückwünsche des Stadtrates per Brief an die Geehrten, Ehrenurkunden samt Medaillen in Gold oder Silber verließen per Post das Rathaus. In diesem Jahr wurden 40 Sportlerinnen und Sportler für ihre Erfolge auf schwäbischer, bayerischer, Bundes- und sogar internationaler Ebene ausgezeichnet. Mit 29 stellt die Taekwondo-Sportgemeinschaft Krumbach mit Abstand die meisten Geehrten.

Auszeichnungen in Silber

(Erfolge bei Schwäbischen und Bayerischen Meisterschaften): Jonas Pfeiffer, Verena Rendle, Lukas Pfeiffer, David Pfeiffer, Markus Fischer (alle TSV Niederraunau); Monika Bader (LAZ Kreis Günzburg)

(Erfolge bei Bayerischen Meisterschaften): Sophie Schmidt, Arthur Knoll, Nikita Mangold, Pascal Maier, Lucas Pöhler, Lilian Greiff, Carla Langenstein, Jakob Schmid (alle SG Krumbach)

Auszeichnungen in Gold

(Erfolge bei Bayerischen und Deutschen Meisterschaften sowie im Europäischen Jugendcup): Max Dinger (DAV Sektion Krumbach)

(Bayerischer Meister Hallenfußball): Kevin Lochbrunner (FC Augsburg)

(Erfolge bei hochklassigen Rennen): Isadora Wagner (RG Burig Mindelheim)

(diverse Bayerische Meistertitel): Theresia Müller, Maria Stenzel, Loris Rossi, Tim Lehrt, Karl Drescher, Noah Stenzel, Monika Magel, Lukas Braig, Lukas Zach, Niko Möller, Marcel Rogg, Joshua Lampert, Luka Gace, Carina Rümmele, Aranka Palfi, Tatjana Palfi, Jessica Rogg, Niklas Göser, Sophie Späth, Alexander Kurz, Titus Jeremy Windorf (alle SG Krumbach)

(zwei Deutsche Meistertitel): Manuela Groß (LAZ Kreis Günzburg)

(Siege bei Turnieren auf nationaler und internationaler Ebene): Michaela Bayerlova (TC Schwaben Augsburg). (k)