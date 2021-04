Krumbach hat die meisten Corona-Fälle im Landkreis

Mit 55 Neuinfektionen innerhalb der vergangenen zehn Tage ist Krumbach Spitzenreiter im Landkreis. Wo die Ansteckung stattfindet und was das bedeutet.

Die Liste der der Covid-19-Fälle im Landkreis Günzburg wird angeführt von Krumbach. 55 Neuinfizierte bezogen auf die vergangenen zehn Tage meldet das Gesundheitsamt für die Stadt. Es folgt Günzburg mit 45 Neuinfizierten, dann kommt Ichenhausen mit 29 Personen, die positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Sechs Neuinfizierte sind es beispielsweise in Thannhausen. "Die Zahlen gehen durch die Decke", sagt Jenny Schack, Sprecherin des Landratsamtes. Die dritte Welle, die auch den Landkreis trifft, sei "heftig".

Es handle sich jedoch um ein "diffuses Ausbruchsgeschehen", erläutert sie. Es sind also nicht einzelne Gesundheitseinrichtungen oder Firmen, die die Zahlen nach oben treiben. Die Ansteckung finde vor allem in den Familien statt, erläutert sie weiter. Das Positive daran: Die Neuinfizierten seien als enge Kontaktpersonen meist ohnehin schon in Quarantäne. Das Gesundheitsamt in Günzburg wird derzeit wieder von Mitarbeitern aus anderen Abteilungen des Landratsamtes und vom Militär unterstützt, teilte die Sprecherin weiter mit.

