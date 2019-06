vor 51 Min.

Krumbach und seine Gewerbeschauen

Die Gewerbeausstellung KRU erfährt in diesem Jahr eine Neuauflage: Vom 11. bis 14. Oktober findet in Krumbach die „KRU 2019“ statt. Unser Bild entstand bei der letzten KRU, die 2015 als erfolgreiche Präsentation von Handel, Gewerbe und Dienstleistern über die Bühne ging.

Die Gewerbeschau KRU verspricht wieder, viele Aussteller und Besucher in die Kammelstadt zu ziehen. Warum die Veranstaltungen schon viel früher der Renner waren.

Von Manfred Keller

Das Kürzel KRU ist in Krumbach und um Krumbach herum eine durchaus einprägsame Buchstabenkombination. Und KRU steht (neben der seit einigen Jahren wieder zugelassenen, lokalen Benennung als Kfz-Kennzeichen) in ganz besonderer Weise als Synonym für die seit 1982 in vierjährigem Turnus stattfindende Gewerbeausstellung gleichen Namens. Die KRU eben. Und da wirft aktuell die „KRU 2019“ ihre Schatten voraus. Denn Krumbach ist vom 11. bis 14. Oktober einmal mehr Messestadt und im Fokus der Region und darüber hinaus, wenn sich heimisches Gewerbe, Handel und Dienstleister präsentieren.

Handwerkliche und gewerbliche Betriebsamkeit haben in Krumbach von jeher eine Heimstatt. So baute sich, neben dem Bereich der Landwirtschaft und dem Bauernstand, nach und nach eine gewerbliche Struktur auf, vornehmlich geprägt von tüchtigen Handwerkern und fleißigen Handelstreibenden – vermehrt auch organisiert in Zünften, was sich als Ansporn für ein Höchstmaß an Können und Kunstfertigkeiten erweisen sollte.

Mehr und mehr wuchs im Laufe der Zeit der Handel und mündete zusehends in industriellen Strukturen. Freilich wurden dadurch auch alt eingesessene Handwerksbetriebe zurückgedrängt. Darunter waren die Korbmacher und Lodner, Ölmüller und Säckler, Rechenmacher und Lohnkutscher, um nur eine kleine Auswahl mittlerweile ausgestorbener Handwerkssparten zu erwähnen. Andererseits weiteten neue Berufsrichtungen, etwa Mechaniker und Installateure, die Branche. Mit der fortschreitenden Entwicklung ging die Verzweigung beruflicher Betätigungsfelder einher – bis zu den heutigen Formen des Einzel- und Großhandels, von Handwerk und Technik, von Dienstleistungs- und Industrieunternehmen. Handwerkliches Können und gewerbliches Schaffen waren denn auch gut geeignet, in Ausstellungen präsentiert zu werden.

Ein besonderes Treffen im Jahr 1852

So haben bemerkenswerte Gewerbeausstellungen in Krumbach durchaus Geschichte. Von einem landwirtschaftlichen Treffen wird im Jahre 1852 berichtet, das auf dem Festplatz „Schlegelpelze“ stattfand; vier Jahre später berichtet der Chronist erneut von einem landwirtschaftlichen Fest mit Gewerbeausstellung, das als regelrechtes Volksfest in Erinnerung bleiben sollte. Höchstes Lob sogar seitens der königlichen Regierung von Schwaben und Neuburg wusste eine überregionale Ausstellung im Jahre 1861 auf sich zu ziehen, als „eine solche Ausstellung auch an anderen gewerbsamen Orten des Regierungsbezirks zur Aufmunterung und Nachahmung dienen werden“, so der hochwohllöbliche und positive Kommentar aus Augsburg.

Weitere Gewerbeschauen folgten, damals noch unter maßgeblicher Mitwirkung des Hopfenbauvereins Krumbach, mit Tier- und Feldproduktschauen und immer auch einem bunten Rahmenprogramm. Eine bedeutsame Veranstaltung steht 1928 in den Annalen: Bei der Gewerbe-Gautagung gehörten Kaninchen-Prämierung und Fellproduktschau, Gausingen und sogar ein schwäbischer Pferdetag mit Reit- und Fahrturnier zum Programm – ebenso Vorträge über Obstbau und Bienenzucht und über das Eindosen von Obst- und Gemüsekonserven.

Als besondere Attraktion galt der Flugtag am Egathof: Der Andrang des an den Flugzeugen und besonders an den Rundflügen interessierten Publikums war enorm. Bei dem Festabend wurde übrigens gleichzeitig die 25-jährige Vereinigung von Krumbach–Hürben gefeiert, mit Ehrenbürger und Münchens Polizeipräsidenten Karl Mantel als gefeiertem Festredner. Die umfassende Bezirksausstellung bot in drei großen Zelten direkt neben der TSV-Turnhalle alles, was in Handel und guter Handwerksarbeit anzubieten war. Mit 36000 Besuchern war diese Handwerks- und Gewerbeschau bis dahin die wohl größte Veranstaltung dieser Art in Krumbach.

Wenngleich der Wunsch nach einer baldigen Fortführung derartiger Unternehmen allenthalben groß war, die sich verschlechternde Wirtschaftslage machte weitere Überlegungen zunichte. Sogar der anno 1837 gegründete Gewerbe- und Handelsverein Krumbach wurde in der Folge struktureller wirtschaftlicher Schwierigkeiten im Jahr 1934 aufgelöst.

Der Krumbacher Gewerbe- und Handelsverein erstarkte wieder

Erst der energische (Wieder-) Aufbauwille der heimischen Wirtschaft schaffte mit wieder erstarktem Mut und energischem Optimismus im Oktober 1949 die Eröffnung der Kreisausstellung für Landwirtschaft und Gewerbe: Das Bestreben, den Leistungsbeweis für handwerkliches Können und Bürgerfleiß darzustellen, wurde durch ein überwältigendes Besucherinteresse belohnt. 148 Aussteller zeigten ihre Produkte in der Turnhalle und in weiteren Ausstellungszelten, auf der benachbarten Stadtsaalwiese waren landwirtschaftliche Gerätschaften und Maschinen präsent. Im Jahre 1954 folgte eine Neuauflage der Kreisausstellung mit Sonderschauen und einem volksfestähnlichen Wochenprogramm. Federführend engagiert war der in der Nachkriegszeit wieder erstarkte Krumbacher Gewerbe- und Handelsverein.

In der Regie des Gewerbe- und Handelsvereins ist dann für den Oktober 1982 die erste KRU ‘82 als Leistungs- und Verkaufsausstellung, ausschließlich beschickt von heimischen Handels- und Gewerbetreibenden, als überregionale beachtete Großveranstaltung organisiert worden. Damit begann die bemerkenswerte Durchführung der KRU-Gewerbeschau-Geschichte.

Und heuer wird ein weiteres Kapitel hinzugefügt werden: Nach vierjähriger Abstinenz findet vom 11. bis 14. Oktober die „KRU 2019“ statt. Sie wird als „großes Schaufenster“ heimischen Gewerbes, von Handel und lokalen Dienstleistern, ganz bestimmt wieder als erfolgreiches Unternehmen und als Besuchermagnet in der Chronik Eingang finden. Und damit der Erfolgsgeschichte „der KRU“ ein weiteres positives Kapitel hinzufügen.

