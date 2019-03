05:30 Uhr

Krumbach unter Zugzwang

Warum bei der Einrichtung von Kitaplätzen Kommunen wie Krumbach unter Druck stehen - und was sie tun können.

Von Peter Bauer

2,5 Millionen Euro für einen neuen Kindergarten: Krumbach setzt ein entschlossenes Zeichen, um dem aktuellen Bedarf, der wohl noch weiter steigen wird, gerecht zu werden. Das ist gut so. Aber klar ist auch, dass das Projekt neuer Kindergarten erst am Anfang steht. Ein passendes Grundstück muss gefunden werden, ebenso ein Träger. Baubeginn bereits im September? Das erscheint gegenwärtig eher unrealistisch. Deutlich wurde während und nach der Stadtratssitzung, dass der Wahlkampf (die Kommunalwahl findet 2020 statt) bereits jetzt konkrete Züge annimmt.

Damit wird die Neigung der verschiedenen Fraktionen größer, bedeutende Projekte „an ihre Fahne zu heften“. Fragen wie beispielsweise von Ursula Bader, CSU („Warum sind Sie jetzt umgefallen, Herr Bürgermeister?) deuten dies an. Doch die betroffenen Familien werden sich vermutlich wenig dafür interessieren, wer in der Vergangenheit zu welchem Zeitpunkt was zu Kita-Plätzen gesagt hat. Sie erwarten von Bürgermeister und Stadträten praktikable Lösungen.

Die jüngste Krumbacher Initiative geht hier sicherlich in die richtige Richtung. Aber Fakt ist eben auch, dass die Einrichtung von Kita-Plätzen nicht mit ein paar Euro zu machen ist. Und da richtet sich der Blick auf die Krumbacher Schuldenentwicklung. Zehn Millionen Schulden hat die Stadt jetzt, 2022 werden es möglicherweise bis zu 27,2 Millionen Euro sein. Was passiert, wenn die Konjunktur einbrechen sollte, wenn die Wirtschaft gar in eine Krise rutschen sollte?

Wie immer sich hier die Dinge entwickeln – die Bereitstellung von Kita-Plätzen ist eine staatlich verordnete Pflichtaufgabe, die Städte und Gemeinden müssen handeln. Und sie müssen hoffen, dass sie in Krisenzeiten finanziell von staatlichen Institutionen nicht im Stich gelassen werden.

