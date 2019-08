19.08.2019

Krumbach wird zur Hochburg der flotten Flitzer

Bei einem Rundgang auf dem Lingl-Parkplatz wird sichtbar, welcher Einfallsreichtum hinter dem Wort Tuning steht. Und Tuning muss nicht teuer sein

Von Elisabeth Schmid

Krumbach, August und Tuning: Das ist seit vielen Jahren eine feste Kombination. Und das Treffen in Krumbach ist weit über die Region Mittelschwaben hinaus bekannt. Jahr für Jahr präsentieren Teilnehmer aus dem gesamten deutschsprachigen Raum ihre edlen Karossen. Am Sonntag wurde Krumbach erneut zur Hochburg der flotten Flitzer. Tuning muss nicht teuer sein. Einer der Teilnehmer besorgte sich das entsprechende Zubehör gar auf einem Schrottplatz. Ein weiterer Tuner hatte die Kühlerhaube seines Wagens mit einem Teppich aus Legosteinen verziert.

Es ist selbstredend, dass unter den Besuchern viele „vom Fach“ waren, darunter KfZ-Mechaniker, die sicherlich die eine oder andere Anregung für ihren beruflichen Alltag mit nach Hause nahmen. Aber auch viele Besucher, die sich normalerweise wenig für Autos interessieren waren vor Ort – und nicht selten voller Bewunderung für das, was da auf dem Krumbacher Lingl-Parkplatz zu sehen war. Einige der Teilnehmer erzählten, dass sie den getunten Wagen auch als Alltagsfahrzeug benutzen. Bei anderen ist das edle Stück Schaustück oder steht nur für besondere Ausfahrten bereit.

Das Tuning-Treffen fand zum elften Mal in Krumbach statt. Federführend bei der Organisation ist das Krumbacher Team Vmax, dem rund 30 Mitglieder angehören. Sie waren am Sonntag fachkundige Ansprechpartner für die Besucher. Natürlich war am Sonntag auch Chillen angesagt – angesichts der Temperaturen über 30 Grad vor allem im Schatten. Fazit vieler Besucher: Das Krumbacher Tuning-Treffen am Sonntag war im besten Wortsinn eine „heiße Sache“. "Seite 29

