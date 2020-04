Krumbacher Bauausschuss: Von Masken und Bauanträgen

Plus Bei der Sitzung des Krumbacher Bauausschusses ist die Corona-Krise im Hintergrund ein ständiger Begleiter. Auf den Weg gebracht wurde ein wichtiges Bauvorhaben.

Die mit den rosa Blümchen wollte Bürgermeister Hubert Fischer dann doch nicht nehmen. Er entschied sich für einen Mund- und Nasenschutz in schlichtem Weiß. Maskenverteilung vor der Sitzung? Schon zu Beginn der Zusammenkunft des Krumbacher Bauausschusses wurde deutlich, dass es sich um eine alles andere als „normale“ Sitzung handelt. Die Corona-Krise war im Hintergrund sozusagen ständiger Begleiter. Aber der Ausschuss tat natürlich auch das, wofür er da ist. Er brachte Bauprojekte auf den Weg, unter anderem eine neue Wohnanlage der Krumbacher Baugenossenschaft für elf Wohnungen im Bereich der Ulrichstraße 27/29.

Bevor die Räte an die Beschlussfassung gingen, verteilte Johanna Herold unter ihnen Masken, die im Rahmen einer Initiative der Krumbacher Volkshochschule genäht worden waren. „Insgesamt sind bislang rund 500 Stück genäht worden“, teilte sie mit. Maskenpflicht, Maskengebot: Das ist derzeit ja ein viel debattiertes Thema. Die meisten Räte entschieden sich schließlich dafür, während der Sitzung auf das Tragen einer Maske zu verzichten. Sie saßen mit Blick auf die Wahrung des Sicherheitsabstandes weit voneinander entfernt.

Wahrung des Sicherheitsabstands

Unter der Wahrung des Sicherheitsabstandes zwischen den Mitgliedern kommen derzeit bekanntlich immer mehr Stadt- und Gemeinderäte wieder zu Sitzungen zusammen. Mitunter treffen sich in Turnhallen und anderen Sälen. Am kommenden Montag tagt um 18.30 Uhr der Krumbacher Stadtrat im Stadtsaal – dann steht auch das Thema Haushalt auf der Tagesordnung. Und da gibt es mit Blick auf zu erwartende Steuereinbrüche im Zuge der Corona-Krise wohl viel zu diskutieren.

Die Tagesordnung des Bauausschusses war hingegen insgesamt übersichtlich. Bürgermeister Fischer aber betonte, dass es auch und gerade in Krisenzeiten notwendig sei, dass demokratisch gewählte Gremien Entscheidungen treffen. Wichtig sei dies auch im Baubereich, wo ja über eingegangene Anträge entschieden werden müsse.

Vorhaben der Baugenossenschaft

Der wohl bedeutendste Tagesordnungspunkt war das Vorhaben der Baugenossenschaft Krumbach, in der Ulrichstraße 27/29 eine Wohnanlage mit elf Wohnungen zu errichten. Stadtbaumeister Björn Nübel erläuterte, dass die Planung dem Bebauungsplan in diesem Bereich entspreche. Im Bereich der Abstandsflächen gebe es Überschreitungen. Aber dies sei unproblematisch, weil die gesamte Nachbarschaft die Baugenossenschaft selbst sei. Das Projekt sei „erfreulich“. Wir Bürgermeister Hubert Fischer erläuterte, habe es in der bisherigen Anlage große Mängel gegeben, sie sei mit Blick auf eine weitere Perspektive nicht mehr bewohnbar gewesen. Ziel sei es, in diesem Bereich Wohnraum für Menschen aus allen Schichten zu schaffen. Die Mitglieder des Bauausschusses stimmten einstimmig zu.

Neue Wohneinheiten:

Einstimmig befürwortete der Ausschuss auch einen Antrag zur Änderung und Erweiterung eines Bebauungsplans für einen Bereich südlich der Ursberger Straße in Edenhausen. Auf der bislang ungenutzten Fläche im Innenbereich könnten so sechs neue Wohneinheiten geschaffen werden, heißt es in der Sitzungsvorlage der Verwaltung. Die Verwaltung wurde beauftragt, mit dem Antragsteller einen städtebaulichen Vertrag zur Kostenübernahme für die Bauleitplanung abzuschließen.