Krumbacher Festwoche: Ein Schlag und das Bier fließt

Hubert Fischer zeigt sich als treffsicherer Bürgermeister beim Bieranstich zur Krumbacher Festwoche 2019.

Von Stefan Reinbold

O’zapft isch! Krumbachs Bürgermeister Hubert Fischer eilt der Ruf voraus, ein versierter Klopfer beim Bieranstich zu sein. Diesem Ruf machte er beim Auftakt zur Krumbacher Festwoche am Freitagabend alle Ehre. Nur ein Schlag und schon floss die erste Maß.

Traditionell wurde die Krumbacher Festwoche mit dem Standkonzert der Musikvereine aus Krumbach, Nattenhausen, Edenhausen, Billenhausen und Gaismarkt-Niederraunau-Winzer sowie dem Spielmannszug eröffnet. Bei herrlichem Spätsommerwetter marschierten die Kapellen beim Sternmarsch aus unterschiedlichen Richtungen zum Marktplatz vor das alte Rathaus, um nach zwei gemeinsamen Märschen gemeinsam mit den Zuschauern zum Festzelt zu ziehen.

Ebenso traditionell ist die Eröffnung einer Ausstellung eines Krumbacher Vereins zum Auftakt der Festwoche in den Räumen der Krumbacher Sparkasse. Anlässlich seines 50. Gründungsjubiläums stellt in diesem Jahr der Lions Club Mittelschwaben aus. Daniel Gastl, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Günzburg-Krumbach, betonte in seiner Eröffnungsrede die lange Tradition der die Festwoche begleitende Ausstellung. Er gab zu, aufgrund seiner Herkunft aus dem Dillinger Landkreis bisher eher den nördlichen Kreis Günzburg bereist zu haben. Erst jetzt lerne er die Vorzüge des Südens kennen: „Hier scheint wesentlich häufiger die Sonne als im Norden.“ Die Menschen in der Krumbacher Gegend seien sehr herzlich und sehr familiär. „Es freut mich bei Ihnen zu sein“, sagte Gastl und dankte den Mitgliedern des Lions Clubs für ihr Engagement.

Normalerweise sei er ja dafür zuständig, seine Stadt zu loben, das habe ja nun schon Daniel Gastl erledigt, freute sich Hubert Fischer. „Das war ich so aus den letzten Jahren nicht gewöhnt.“ Für ihn stehe die Festwoche unter dem Motto des Austauschs, des Miteinanders, und genau dafür stehe auch der Lions Club, der als eine Gemeinschaft von Menschen anderen Menschen in Not hilft. Diesen Einsatz für die Mitmenschen, hob auch Lions-Präsident Johann Huber in seiner Rede hervor.

Die Ausstellung, die noch bis zum 27. September im Schalterraum der Sparkasse Krumbach zu sehen ist, soll Einblick in die Arbeit und das Clubleben geben, so Huber. Ziel der heute mehr als 50 Mitglieder sei ein Geist gegenseitiger Verständigung der Völker und die Unterstützung von Menschen in Not ohne persönlichen materiellen Nutzen.

