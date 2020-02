vor 19 Min.

Krumbacher Grundschulkinder engagieren sich für Senioren

„Begegnung der Generationen“ in Krumbach findet großen Anklang. Faschingsumzug ist nächste Veranstaltung.

Die Gründe, dass vor allem ältere Menschen die gewohnte Umgebung in ihrem Haus oder ihrer Wohnung verlassen und in ein Seniorenheim umziehen, sind vielfältig. Damit ist auch eine Umstellung in den Lebensgewohnheiten verbunden, an das neue Umfeld, Tagesablauf oder Kennenlernen der Mitbewohner. Das Seniorenzentrum St. Michael in Krumbach (früher BRK-Altenheim) bietet gute Voraussetzungen, damit der Tagesablauf abwechslungsreich verläuft.

Gemeinsame Feiern, Seniorennachmittage, Vorträge oder Bewegungstherapien gehören dazu. Um das Veranstaltungsspektrum weiter auszubauen, setzte sich die Betreuungsleitung Andrea Reisinger mit der Rektorin Simone Micheler mit der Grundschule Krumbach in Verbindung, um ein gemeinsames Projekt „Begegnung der Generationen“ anzustoßen. Von der Schule wurde die Idee begeistert aufgenommen und seit Sommer arbeiten die Lehrerinnen Sarah Wehrmann und Theresa Pilz ein Programm zu Aktionen aus, um sie mit Schülern der 3. und 4. Klassen umzusetzen. Im Herbst besuchte die Klasse 4b mit Lehrerin Ingrid Demmel die Fitnessgruppe im Seniorenheim als Start in die erste Aktion, die Fitness-Woche. In dem halbstündigen Programm zeichnete sich von Beginn an ab, dass die Kinder keine Berührungsängste zeigten, sich sogar einfühlsam und fürsorglich verhielten und überrascht waren vom Wissen und Können der Senioren.

Im weiteren Verlauf der Fitness-Woche übten die Senioren in einem Parcours im Stadtgarten zusammen mit der Klasse 4 c und mit Theresa Pilz. In den gemeinsamen Übungen gelang es den Kindern, die Senioren zu beflügeln, ihnen Mut zu machen und Ängste zu nehmen. Viel Begeisterung fand weiter das St. Martin-Spiel der Religionsgruppen von Lehrerin Anna Högg und Studienrätin Angelika Baumeister in der Kapelle des Seniorenheims.

Aus dem Deutschunterricht resultierte das Rezept zu einem Stollen, den die Kinder der Klasse 3 b in der Schule gebacken hatten und ins Seniorenheim brachten. Mit Interesse verfolgten dabei die Heiminsassen die Geschichte vom Stollen, die Lehrerin Nina Goldstein vorlas. Als Schauspieler überzeugten die Schüler der Klasse 4a mit Sarah Wehrmann beim Weihnachtsspiel, das mit Instrumentalmusik und gemeinsam gesungenen Liedern und Mitwirkung aller Beteiligten in der Weihnachtsbäckerei viel Freude bei den Senioren auslöste.

Als nächste Aktion steht nunmehr ein Faschingsumzug, der von der Grundschule ausgehend und wieder bei der Grundschule endet, an. Auf dem Pausenhof dürfen anschließend die Bewohner des Seniorenzentrums und die Kinder an dem Faschingstreiben teilhaben. (wgl)

Faschingsumzug: Freitag, 21. Februar, 10 Uhr ab der Grundschule; anschließend buntes Faschingstreiben auf dem Pausenhof der Grundschule.

