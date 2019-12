vor 35 Min.

Krumbacher Jungunternehmer wollen „bergauf“ gehen

Wie sich die neue Krumbacher Werbeagentur „Bergauf Media“ auf dem Markt positionieren will. Leistungen vom Briefkopf bis hin zur Firmeninternetseite.

Von Hans Bosch

„Wir machen auf dich aufmerksam!“ lautet der Slogan von drei Jungunternehmern, die vor einem Jahr die Werbeagentur „Bergauf Media“ gründeten und sich inzwischen in ihrem jüngst eingerichteten Firmensitz in der Krumbacher Heinrich-Sinz-Straße bereits sehr wohl fühlen. „Die Auftragslage, in erster Linie über Mundpropaganda und einem großen Bekanntenkreis, ist gut“, versichert das Trio und setzt auf weiteres Wachstum. Darin sehen sie auch die Idee des Firmennames: Es geht aufwärts!

Dafür suchen der Web-Entwickler Patrick Hertnagel sowie die beiden Medienfachwirte Julian Hipp und Matthias Ott weitere Ansprechpartner in Gewerbe und Industrie, sind aber auch an einer Zusammenarbeit mit Vereinen, Organisationen und Behörden interessiert.

Was sie zu bieten haben? Die drei gleichgestellten Geschäftsführer: „Durch unsere jahrelange Erfahrung in der Branche und unsere stetige Weiterbildung sind wir alt genug, um in der immer schneller werdenden Medienwelt mitzuhalten und verrückt genug, um stetig neue Wege zu gehen.“

Ihr Wissen und Können eigneten sie sich in ihrer jahrelangen Tätigkeit in einer Krumbacher Online-Druckerei an und machten sich selbstständig, als dort die betriebseigene Werbeagentur aufgelöst wurde. Hertnagel war als Fachinformatiker und Web-Entwickler tätig, Hipp arbeitete in den Bereichen Gestaltung und Marketing und Ott war als Abteilungsleiter für den Druck verantwortlich.

„Alles aus einer Hand“

Diese breite Palette fachlicher Dienstleistungen bildet jetzt die Grundlage für die Zusammenarbeit mit den einzelnen Kunden und deren Wünschen in den Medien- und Printbereichen. Nach der Devise „Alles aus einer Hand“ reicht ihre Arbeit vom Design über die Gestaltung bis zu Marketing und Werbung. Im Klartext bedeutet dies für jeden Kunden: „Wir von Bergauf sind bereit, für den Firmenchef den gesamten Werbebereich zu übernehmen und zwar von der Marketingstrategie über neue Web-Seiten für den Internetauftritt bis zur Neugestaltung des Firmendesigns und Ratschlägen für eine erfolgreiche Eigenwerbung.“ Die entsprechenden Werbemittel wie Visitenkarten, Briefbogen, Broschüren, Plakate und passende Druckprodukte werden von dem Trio gestaltet, mithilfe befreundeter Betriebe gedruckt und bei Bedarf auch versandt.

Die dafür notwendige „Mischung“ erarbeiten sie gemeinsam, denn „jeder in unserem Team hat sich durch Aus- und Weiterbildung sowie Erfahrung seine Kernkompetenz erarbeitet“.

Die drei Jungunternehmer zeigten sich auf der jüngsten Krumbacher Gewerbeschau erstmals einem breiten Publikum und sind überrascht, welch großes Interesse ihre Präsentation erfuhr.

In Krumbach ist ihre GbR inzwischen auch Mitglied beim Gewerbe- und Handelsverein sowie der Werbegemeinschaft. Es ist den Betriebsgesellschaftern bewusst: „Es muss sich herumsprechen, dass es uns gibt und dass wir Qualität abliefern.“

