Krumbacher Klinik positioniert sich in der Frauenheilkunde neu

Plus Dr. Sebastian Mayer ist neuer Chefarzt, Dr. Julia Haager Leitende Oberärztin. Welche Verbesserungen es für Patienten gibt.

Es gibt sie, diese zauberhaften Momente, in denen das Leben auf eine wunderbare Weise Fahrt aufnimmt. Und wenn Dr. Sebastian Mayer über die Geburt seines Sohnes Jonas vor einigen Tagen spricht, dann ist zu spüren, dass Mayer gerade eine solch schöne Lebenswendung erlebt. Und für ihn ist es gleichermaßen eine doppelte Wendung. Denn seit Jahresbeginn ist er Chefarzt für den Bereich Gynäkologie (Frauenheilkunde) und Geburtshilfe in der Krumbacher Kreisklinik. In enger Zusammenarbeit mit der Klinik Günzburg wird in diesem Bereich eine neue Hauptabteilung aufgebaut. In Krumbach übernimmt dies Mayer zusammen mit seiner Kollegin, der Leitenden Oberärztin Dr. Julia Hager.

Erklärend, mit Nachdruck und Humor: Volker Rehbein, der Vorstand der Kreiskliniken Günzburg–Krumbach.

Von der Brustchirurgie, „minimalinvasiven“ Eingriffen, etwa bei Zysten am Eierstock, Myomen in der Gebärmutter bis hin zu Hilfe bei Blutungsstörungen gibt es, wie Dr. Volker Rehbein, Vorstand der Kreiskliniken Günzburg und Krumbach, berichtet, ein umfassendes medizinisches Angebot. Spezialsprechstunden soll es unter anderem zu den Bereichen Brustkrebs (Senologie) oder auch Mammografie geben. Wie Rehbein weiter erklärt, sei derzeit auch eine Teilniederlassung in der Genehmigungsphase. Die beiden Ärzte arbeiten auch eng mit den Belegärzten Dr. Robert Landthaler und Dr. Georg Vitsek zusammen. Wichtig sei das Zusammenwirken mit den niedergelassenen Ärzten. Rehbein und Hermann Keller (Direktor Klinikmanagement Krumbach) sind glücklich, dass es gelang, für den Bereich Gynäkologie und Geburtshilfe zwei hervorragende Ärzte zu gewinnen. So könne dieses Standbein für die Krumbacher Kreisklinik weiter ausgebaut werden. Dies geschehe im Zusammenwirken mit den Günzburger Chefärzten Dr. Volker Heilmann und Dr. Birgit Seybold-Kellner.

Beide kennen sich gut aus Freiburg

Der 44-jährige Dr. Sebastian Mayer und die 41-jährige Dr. Julia Haager kennen sich gut durch ihre medizinische Tätigkeit in Freiburg. Nun bringen sie in der Klinik Krumbach ein bedeutendes medizinisches Projekt gemeinsam auf den Weg. Mayer ist am 9. September 1975 in Reutlingen geboren. Der Arztberuf hat in der Familie Tradition. Sein Vater war niedergelassener Gynäkologe in Kirchheim unter Teck, seine Mutter führte die Praxis. Freiburg wurde dann für Mayer zu einem weiteren Fixpunkt seines Lebens. Dort studierte er Medizin. Weitere Stationen seines Studiums führten ihn auch nach New Orleans in den US-amerikanischen Süden und nach London. Später war er an der Uniklinik Würzburg und an der Unifrauenklinik Freiburg tätig. Dort wurde er auch zum Facharzt für Gynäkologie und Geburtshilfe ausgebildet.

Er war Oberarzt und zuletzt Leitender Oberarzt für Gynäkologie und Geburtshilfe am Klinikum Memmingen. Mayer ist habilitiert und geht als Privatdozent in Freiburg einer Lehrtätigkeit nach. Er ist verheiratet, zusammen mit seiner Frau hat er drei Kinder, Tochter Luisa, 25, Sohn Lukas, 13 – und vor wenigen Tagen kam sein jüngster Sohn Jonas zur Welt. Bei der Geburt sei er natürlich nicht selbst als Arzt tätig gewesen, erzählt er schmunzelnd. Die Geburtshilfe wird in Krumbach ein wichtiger Sektor der neuen Abteilung sein. In der Klinik Krumbach kommen jährlich rund 400 Kinder zur Welt.

Wenn es die Zeit zulässt, spielt Mayer gerne Klavier. Wiederholt ist er auf Skitouren in den Bergen unterwegs. Auch hier gibt es eine Gemeinsamkeit mit seiner Kollegin Dr. Julia Haager, die Ihr Hobby kurz und prägnant als „alles mit Bergen“ umschreibt. Die 41-Jährige ist am 1. September 1978 in Freiburg geboren. Wie bei Mayer gibt es auch in ihrer Familie eine starke ärztliche Tradition. Ihr Vater: Chefarzt im Bereich Chirurgie, ihre Mutter Ärztin für Anästhesie. Dr. Julia Haager studierte in Freiburg und München Medizin. Auslandsaufenthalte während des Studiums gab es in der Schweiz und in Nepal. Es folgte die Ausbildung zur Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe. Weitere berufliche Stationen waren unter anderem die Klinik in Ansbach und bis 2019 die Uniklinik Freiburg. Nun gibt es in Krumbach eine neue berufliche Herausforderung. Dr. Julia Haager ist verheiratet, zusammen mit ihrem Mann hat sie drei Söhne, Caius (elf Jahre), Levi (sieben Jahre) und Nico (fünf Jahre).

Beruf und Familie vereinbaren

Wie Dr. Volker Rehbein und Hermann Keller erläutern, hat Dr. Julia Haager in Krumbach eine 40-Prozent-Teilzeitstelle als Leitende Oberärztin übernommen. Die Klinik möchte hier bewusst zeigen, dass eine solche Lösung in Teilzeit auch in dieser Position möglich ist. Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie – das sei vielen Ärzten zunehmend wichtig. In der Krumbacher Klinik (rund 180 Betten) sind nach Auskunft von Klinikmanager Hermann Keller etwa 400 Mitarbeiter in Vollzeit und Teilzeit beschäftigt. Nun wird das Standbein der Klinik im Bereich Gynäkologie und Geburtshilfe deutlich verstärkt.

So sieht die Planung aus: Drei neue Operationssäle werden im Norden der Krumbacher Klinik errichtet. Bild: Kreisklinik Krumbach





So sieht die Planung für das Ärztehaus im Bereich der Krumbacher Klinik aus. Unsere Grafik zeigt den Klinikbereich in Krumbach von oben mit dem Standort des neuen Ärztehauses (rot). Links verläuft die Mindelheimer Straße. 5,5 Millionen Euro sind für das Projekt veranschlagt. Das Ärztehaus soll im Sommer 2021 seinen Betrieb aufnehmen. Bild: Jakob Architekten





