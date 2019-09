vor 51 Min.

Krumbacher Lichternacht: Neuer Platz, neue Preise

Am 2. Oktober findet wieder die Krumbacher Lichternacht statt. Bei mildem Wetter war die Krumbacher Innenstadt während der Lichternacht stets prall gefüllt. (Archivbild)

Die Krumbacher Lichternacht findet am 2. Oktober statt. Erstmals wird der neue Platz vor dem Wasserschloss genutzt.

Von Andreas Langer

Aktuell laufen die letzten Arbeiten, spätestens zum 2. Oktober soll er dann ganz fertig sein: Der neu gestaltete Platz vor dem Hürbener Wasserschloss spielt eine besondere Rolle bei der elften Auflage der Krumbacher Lichternacht. Hier will Metzgermeisterin und Stadträtin Ursula Bader gemeinsam mit ihren Mitstreiterinnen ein Dutzend Preise unter die Leute bringen.

Krumbacher Lichternacht wird mit Festakt eröffnet

Zuvor plant die Stadtverwaltung, den Platz um 17 Uhr mit einem kleinen Festakt zu eröffnen. Unter anderem durch die Grabungsfunde bei den Tiefbauarbeiten bedingt, verzögerte sich die Fertigstellung des Platzes wiederholt. Doch am 2. Oktober, rechtzeitig zur Lichternacht, soll er nun in Betrieb genommen werden.

In diesen Tagen erhält der neugestaltete Vorplatz des Hürbener Wasserschlosses seinen letzten Schliff. Zur Lichternacht soll er dann eingeweiht werden, unter anderem mit einer Versteigerung der Werbegemeinschaft. Bild: Andreas Langer

Nach dem offiziellen Teil sorgt vor dem Wasserschloss das Duo Tom & Flo für musikalische Unterhaltung, es gibt einen Imbiss- sowie einen Cocktailstand und ab 20 Uhr schreitet Ursula Bader zur Tat. Etwa im Zehn-Minuten-Takt will sie für einen guten Zweck ein Dutzend Preise versteigern, die von Krumbacher Geschäftsleuten gestiftet werden. Die Bandbreite reicht von Fangomassagen, einer Freibadsaisonkarte oder einer Modeberatung bis hin zum Tages-Skikurs im Allgäu und vier Oktoberfestpaketen für jeweils zehn Personen – letzteres ist wie im Vorjahr eine Coproduktion von Ursula Bader, die Gockel grillt, Andrea Mayr (Zitherbäck) und Simone Munding, die Brezen, Bier und Lokation zur Verfügung stellen.

Unzählige Kerzen erhellen die Innenstadt bei der Krumbacher Lichternacht

Wie üblich zur Lichternacht bleiben die Straßenlampen an diesem Abend aus, stattdessen sollen unzählige Kerzen, der Schein von Lagerfeuern, Fackeln und Laternen die Innenstadt in ein romantisches Licht tauchen und spezielle Projektoren stimmungsvolle Farben an die Fassaden des Marktplatzes malen.

Der Krumbacher Marktplatz wird auch zur diesjährigen Lichternacht wieder von Lichtprojektoren in Szene gesetzt. Darüber hinaus erklingt hier am Samstag eine Gemeinschaftsserenade der Spielmannszüge aus Krumbach, Ebersberg und des ASM. Und auch Ursula Bader ist wieder auf dem Marktplatz aktiv. Bild: Andreas Langer

Bis 23 Uhr haben auch die Einzelhändler geöffnet und laden zum entspannten Einkaufsbummel im Dämmerlicht ein. Auf den für den Verkehr gesperrten Straßen und Plätzen gibt es wie gewohnt Musik, kulinarische Freuden, kostenlose Fahrgeschäfte für Kinder und Aktionen. Ihren krönenden Abschluss findet die Lichternacht mit einem großen Feuerwerk über dem Stadtgarten.

Eine Art Krönung der Lichternacht: Die festlich beleuchtete Krumbacher Kirche St. Michael. Bild: Monika Leopold-Miller

Das detaillierte Programm bietet die Sonderbeilage zur Lichternacht, die am Mittwoch, 25. September, dem extra Krumbach und am Montag, 30. September, den Mittelschwäbischen Nachrichten beiliegt.

