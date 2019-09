vor 17 Min.

Krumbacher SKG-Biker im Zillertal

Auf unwegsamen Passagen ist die zweite Etappe Richtung Norditalien geschafft. Und das Wetter wird für die Biker des Krumbacher Gymnasiums besser.

10000 Höhenmeter, 360 Kilometer in sechs Tagen, durch unwegsames Gelände über die Alpen von Mittenwald nach Norditalien. Die „Transalp-Gruppe“ des Krumbacher Simpert-Kraemer-Gymnasiums hat sich da schlichtweg einiges vorgenommen. Schnee und Dauerregen haben sie am ersten Tag gemeistert. Jetzt sind sie „drin“ in dieser Tour. Und sie haben den zweiten Tag exzellent bewältigt.

Und am Dienstag: Zillertal, die Wucht dieser Berge. Diese Zeilen haben uns heute erreicht: „Zunächst durchs wunderschöne Zillertal, bevor es dann über 1600 Höhenmeter hochging. Nach über fünf Kilometern Schieben und Tragen erreichten wir glücklich aber ziemlich erschöpft unser Ziel, das Pfitscherjochhaus, auf über 2250 Metern. Insgesamt war die Tagesetappe fast 100 Kilometer lang. Aber das Wetter war heute optimal.“

Am Mittwoch geht’s nach Sterzing hinab und dann übers Valserjöchel ins Pustertal nach Kiens. Das ist ja schlichtweg auch noch einmal eine „radlerische Hausnummer“. Jetzt also Richtung Italien. Aber unsere „Radelbotschafter aus Mittelschwaben“ – sie werden es auch diesmal wieder hinkriegen. Wir drücken die Daumen! (pb)

Themen Folgen