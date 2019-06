vor 16 Min.

Krumbacher Spezialwachs erleichtert Zahnärzten Arbeit

Die Firma Morsa ist an einer Neuentwicklung im zahnmedizinischen Bereich maßgeblich beteiligt. Warum Indien in der weiteren Planung der Krumbacher Firma eine zentrale Rolle spielt.

Von Hans Bosch

Wer weiß was hinter der Zahlenfolge DE 10 2016 004 602 B3 steckt? Wohl niemand. Es handelt sich um das Aktenzeichen eines Patents, erteilt vom Deutschen Patent- und Markenamt in München. Gebraucht wird es in erster Linie von Zahnärzten und Kieferchirurgen, was wiederum besagt, dass jeder Mensch, zumindest ältere, es mehrmals in ihrem Leben in Anspruch nehmen. Bei der neuen Erfindung handelt es sich um ein kiefer-orthopädisches „Gerät“ aus Spezialwachs, das eine größtmögliche Genauigkeit beim sogenannten Wachsbiss gewährleistet. Es kommt also gleich zu Beginn einer kiefer-orthopädischen Behandlung, dem Einsatz neuer Implantate und auch in der Schlafmedizin zur Anwendung.

Erfinder und Patentinhaber sind Professor Dr. Arnim Godt und sein Zahntechniker Daniel Schweizer, beide aus dem Raum Friedrichshafen, die bei ihrer Arbeit eng mit Morsa zusammenarbeiteten. Die heimische Wachswarenfabrik gilt als Fachfirma für Spezialwachse im Bereich Zahnärzte und Dentallabors und hat sich durch Zuverlässigkeit, Service und hohen Produktionsstandard weltweit einen guten Namen geschaffen. Geschäftsführer Raphael Sallinger: „Es ist für unsere Firma das erste Patent, das wir künftig weltweit vermarkten werden. Darauf sind wir sehr stolz.“

Bis zur endgültigen Patentierung der Erfindung „Wachsbiss mit Einlage zur Sicherstellung definierter Zahnabstände“, so die offizielle Bezeichnung, vergingen Monate. Nach der Anmeldung bei der Münchner Behörde dauerte es fast eineinhalb Jahre bis zur Veröffentlichung des Patentamtes. Danach folgte eine neunmonatige Einspruchsfrist und erst nach deren Ende kam es zur Patenterteilung. Die Neuheit gewährleistet für die Kieferorthopädie eine erheblich höhere Genauigkeit und für den Patienten eine wesentliche Erleichterung gegenüber der bisher üblichen „Bissnahme im Mund“.

Zur Begründung schreibt das Patentamt: „Für die Herstellung kieferorthopädischer Geräte (gemeint sind damit Prothesen oder Implantate) muss zwischen den Oberkiefer- und Unterkieferzähnen ein gewisser Abstand gewahrt werden. Dieser ist für den Zahnarzt, der die Bissnahme im Mund des Patienten anfertigt, nur schwer abschätzbar und damit fehleranfällig. Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, diesen Bissnahmeprozess sicherer zu machen. Dies wird bei dem vorgestellten Wachsbiss dadurch erreicht, dass in der Mitte eine Schicht mit definierter Dicke eingearbeitet ist. Sie besteht aus einem Material, welches bei einer normalen Bissnahme nicht zusammengepresst werden kann. Dadurch wird gewährleistet, dass der Patient nicht weiter als die vorgesehene Höhe zusammenbeißen kann. Es wird die vordefinierte Höhe erreicht und die zahnmedizinische Herstellung des Behandlungsgerätes ist möglich.“

In mundgerechter Hufeisenform

Die Erfindung aus Morsa-Spezialwachs in mundgerechter Hufeisenform besteht aus verschiedenen Materialien, Schichten und Farben. Außen sind dies dickere aus normalem weicherem Bisswachs, zur Mitte hin folgen eine sehr dünne Cellophan-Schicht und dann noch eine stärkere Lage aus festerem Wachs, was das vollständige Durchbeißen verhindert.

Für Raphael Sallinger ist dies erst der Beginn einer guten Zusammenarbeit mit den beiden württembergischen Forschern. Zwei weitere Entwicklungen im gleichartigen Bereich seien in Arbeit. Damit nicht genug: Morsa will im Juli/August ein Zweigwerk in der zentral-indischen Millionenstadt Hyderabad mit vorerst etwa 15 Mitarbeitern in Betrieb nehmen. Gefertigt werden kleinere Formteile aus Spezialwachs für die indische Auto- und Luftfahrtindustrie, die zum Guss von Kupplungen, Turbinenrädchen und Turboladern gebraucht werden.

