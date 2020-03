10:45 Uhr

Krumbacher Stadtratswahl ist ein Vertrauensbeweis für Fischer

Wahlplakate wie hier in der Burgauer Straße in Krumbach dominierten zuletzt das Straßenbild. Unter der Plakatwand, die offenbar auch gerne von Radlern als Abstellmöglichkeit genutzt wurde, sprießt der Frühling.

Plus Die Fraktion JW-OL ist in Krumbach künftig zweitstärkste Fraktion. Warum die Wahl für die CSU ein herber Dämpfer ist und sich die SPD in freiem Fall befindet.

Von Peter Bauer

„Stimmenkönig“: Das ist Bürgermeister Hubert Fischer auch bei der Krumbacher Stadtratswahl. Der am Sonntag mit einer klaren Mehrheit von 56 Prozent wiedergewählte Amtsinhaber hatte auf der Stadtratsliste der Fraktion Junge Wähler-Offene Liste (JW-OL) auf Platz 1 kandidiert. Er bekam bei der Stadtratswahl satte 5425 Stimmen – so viel wie kein anderer Stadtratskandidat.

Es ist selbsterklärend, dass Fischer als erneut gewählter Bürgermeister sein Stadtratsmandat nicht antritt. Aber sein Ratsergebnis zeigt auch, welch ein starker Vertrauensbeweis diese Wahl für Bürgermeister Hubert Fischer ist. Und für „seine“ Fraktion JW-OL gleichermaßen. JW-OL: Das ist künftig mit sechs Sitzen (einer mehr als 2014) im 24 Mitglieder umfassenden Krumbacher Stadtrat die zweitstärkste Kraft. Es ist selbstredend, dass dieses Ergebnis von der Gruppierung JW-OL geradezu begeistert aufgenommen wurde. „Was für ein Wahnsinnsergebnis – ich bin wirklich sprachlos“, kommentierte beispielsweise der wiedergewählte Stadtrat Maximilian Behrends auf seiner Facebookseite. Der Krumbacher Wahlleiter Thomas Mayer und seine Kolleginnen Elke König (links) und Katharina Romeser nahmen im Rasthaus die Ergebnismeldungen aus den einzelnen Stimmbezirken entgegen. Bild: Peter Bauer Bittere Wahl für die CSU in Krumbach Für die CSU hingegen ist dieser Wahlausgang schlichtweg bitter. Bei der Bürgermeisterwahl war Fischer-Herausforderer Gerhard Weiß mit seinen 32,8 Prozent gefühlte Lichtjahre von einem Wahlsieg entfernt. Und im Rat hat die CSU zwei Sitze verloren. Nicht in den Rat gewählt wurde die Ortsvorsitzende Sabine Turek, die parteiintern mit 1820 Stimmen lediglich auf Platz 12 landete. Die Corona-Krise war bei dieser Kommunalwahl im Hintergrund allgegenwärtig. In vielen Wahllokalen wie hier in der Krumbacher Grundschule waren Spender für Desinfektionsmittel angebracht. Bild: Peter Bauer Die CSU war bekanntermaßen sehr ambitioniert in diesen Wahlkampf gegangen und hatte frühzeitig angekündigt, dass es ihr Ziel sei, mit einem aussichtsreichen Herausforderer Bürgermeister Fischer im Amt abzulösen. Auch mit Blick darauf ist das Wahlergebnis für die CSU sowohl bei der Bürgermeister- als auch bei der Stadtratswahl ein herber Rückschlag. Bemerkenswert ist, dass Gerhard Weiß mit seinem Ergebnis von 32,8 Prozent bei der Bürgermeisterwahl noch unter dem Ergebnis für die CSU bei der Ratswahl (34,4 Prozent) lag. Die Grünen-Kandidatin Angelika Hosser kam bei der Bürgermeisterwahl auf lediglich 11,2 Prozent der Stimmen. Bei der Ratswahl liegen die Grünen mit 11,7 Prozent knapp über diesem Ergebnis. Erstmals sind die Grünen jetzt (drei Sitze) im Krumbacher Rat vertreten. Angelika Hosser erhielt mit 2855 Stimmen das beste Ratsergebnis bei den Grünen. Junge Union kehrt nach Jahrzehnten zurück in den Krumbacher Stadtrat Die UFWG (künftig vier Sitze) muss im neuen Rat einen Sitz abgeben. Auffallend ist der geradezu freie Fall der SPD. Sechs Sitze, zweitstärkste Fraktion: Das war für die SPD lange Zeit die Regel. 2008 waren es noch fünf, 2014 noch vier Sitze. Während der jetzt auslaufenden Stadtratsperiode verließ Christoph Helmes die SPD-Fraktion, er gehört dem aktuellen Gremium bekanntlich als fraktionsloser Stadtrat an. Im neuen Rat ist die SPD mit nur noch zwei Mitgliedern vertreten. Dass es für die SPD aber auch noch andere, erfreuliche Ergebnisse gibt, zeigt der Blick in den nördlichen Landkreis. In Günzburg wurde Oberbürgermeister Gerhard Jauernig mit einem satten Ergebnis weit jenseits der 90 Prozent im Amt bestätigt. Nach Jahrzehnten ist im Krumbacher Stadtrat künftig auch wieder die Junge Union mit einem Sitz vertreten. Sie sitzen im Stadtrat Krumbach CSU: 8 (2014: 10) Gerhard Weiß (5128 Stimmen)



Ursula Bader (3908)



Johanna Herold (3532)



(3532) Gabriele Tuchel (3134)



(3134) Dieter Behrends (2777)



(2777) Gerhard Ringler (2499)



(2499) Jochen Schwarzmann (neu, 2236)



(neu, 2236) Karl Liedel (neu, 2172) JW-OL: 6 (5) Manfred Pfeiffer (2587)



(2587) Maximilian Behrends (2566)



(2566) Lothar Birzle (2016)



Herbert Haas (neu, 1757)



(neu, 1757) Michael Kratky (neu, 1399)



(neu, 1399) Dr. Ildiko Sugar-Bunk (1393)

UFWG: 4 (5) Klemens Ganz (4238)



(4238) Christian Plail (2396)



Benedikt Diem (neu, 1259)



(neu, 1259) Nico Harder (neu, 1240) Grüne: 3 (neu) Angelika Hosser (neu, 2855)



Michael Thalhofer (neu, 2402)



(neu, 2402) Heinz Weber (neu, 1320)

SPD: 2 (4) Achim Fißl (1882)



Peter Tschochohei (1475)

JU: 1 (neu) Sebastian Kaida (neu, 966)

