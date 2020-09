vor 3 Min.

Krumbacher Steinmetzbetrieb Wiedemann hat neue Inhaber

Plus Mit welchen Neuerungen künftig die neuen Inhaber von Steinmetz Wiedemann aufwarten möchten.

Von Hans Bosch

Seit 1876 waren es vier Generationen, die den Steinmetz Wiedemann zu einem anerkannten Fachbetrieb werden ließen, der weit über den Stadtbereich Krumbach hinaus einen guten Ruf besitzt. Jetzt hat den Betrieb das Ehepaar Christian Sauer und Gisela Pabst zusammen mit Sohn Fabian Schafft übernommen. Sie wollen die Tradition fortführen und zugleich das Familienunternehmen den modernen wirtschaftlichen Erkenntnissen anpassen und ausbauen.

Das heißt, das Verkaufssortiment umfasst nicht nur wie bisher ausschließlich Grabsteine. Hinzu kommen für Geschäftsführer Schafft: „Alles aus Stein für Bad und Garten.“ Im Einzelnen sind dies das gesamte Spektrum an Duschwannen, Waschbecken und Bad-Assessors und für den Außenbereich Tische, Bänke, Brunnen und Skulpturen in den unterschiedlichsten Steinarten und Farben, die schwerpunktmäßig aus Indien importiert werden, da sie in Deutschland und Europa kaum vorkommen. Eine breite Auswahl zeigen die Unternehmer auf dem großen Freigelände direkt vor dem Firmensitz in der Raunauer Straße.

Die neuen Inhaber Gisela Pabst und Christian Sauer legten von Anfang an Wert darauf, den traditionellen Namen des Fachgeschäfts zu erhalten, was sich in der offiziellen Bezeichnung „Stein Wiedemann Gbr.“ zeigt.

Übergabe im Jahr 1920

Es war im Jahre 1876 Michael Wiedemann, der von Höchstädt/Donau nach Hürben zog und einen Steinmetzbetrieb gründete. Um 1920 übergab er ihn an seinen Sohn Josef, bevor in den 50er Jahren wieder der Sohn Anton das Sagen hatte. 1975 wurde dann in der vierten Generation Josef Günther Wiedemann (genannt „Güwi“) Chef, der den Betrieb schließlich jetzt aus Altersgründen in jüngere Hände übergab. Es wundert nicht, dass er den neuen Inhabern seine Beziehungen und sein Wissen weiter zur Verfügung stellt und sie zugleich aktiv unterstützt.

Das Ehepaar Pabst/Sauer stammt aus München und Köln, war viele Jahre im Ruhrgebiet tätig und hat sich vor 20 Jahren einen alten Bauernhof in Waltenhausen gekauft. Vor fünf Jahren machte sich der Diplom-Ingenieur selbstständig und gründete nach einem familiären Erlebnis eine nicht alltägliche Firma als Zulieferer für Bestattungsunternehmen.

Wen er im Bundesgebiet beliefert

Heute erhalten mit seinem Versandhandel rund 1500 damit befasste Geschäfte im gesamten Bundesgebiet Urnen und Sargausstattungen. Diesen Zweigbetrieb will Sauer auch künftig behalten und weiter ausbauen. Er sieht darin einen engen und passenden Zusammenhang mit dem Verkauf von Grabsteinen, wie es bisher von der Firma Wiedemann gehandhabt wurde. Dies gilt ebenso für eine Tätigkeit von Fabian Schafft, der seit zwei Jahren in einem Teil der bisherigen Steinmetzwerkstatt mit einem modernen Lasergerät Grabplatten für Urnen beschriftet.

