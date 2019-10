vor 5 Min.

Krumbacher Straßenausbau: Anlieger müssen nicht zahlen

Festhalten am derzeitigen Ausbauzustand – wie hier in einem Teilbereich der Augsburger Straße: Dies beschloss, sozusagen „im Spiegel“ der aktuellen juristischen Rahmenbedingungen, der Krumbacher Stadtrat.

Passagen in den Bereichen Am Hochfeld, Augsburger Straße, Im Winkel, Kapellengasse, Klosterweg, Lurchenweg bleiben wie sie sind.

Von Peter Bauer

Wie sollen die Herstellung und der Ausbau von Straßen finanziert werden? Bekanntlich wurde die gesetzliche Regelung, dass Anlieger beim Straßenausbau bis zu 80 Prozent übernehmen müssen, vor Kurzem abgeschafft. Und mittlerweile rückt eine weitere Regelung immer mehr in den Mittelpunkt des öffentlichen Interesses – die 2016 eingeführte Höchstfrist für die Erhebung von Erschließungsbeiträgen für die erstmalige Herstellung von Straßen („Herstellungsfiktion“). Ab April 2021 können etwa für Straßen, bei denen seit dem Beginn der erstmaligen Herstellung mindestens 25 Jahre vergangen sind, keine Erschließungsbeiträge mehr erhoben werden. So machen sich derzeit viele Kommunen in der Region Gedanken darüber, ob es sinnvoll ist, eine gewissermaßen noch unvollendete Herstellung so rechtzeitig zu vollenden, dass bei den Anliegern Erschließungsbeiträge erhoben werden können. Dass dies bei Anliegern in der Regel nicht für Freude sorgt, ist nachvollziehbar.

In Krumbach geht es um Passagen im Bereich Am Hochfeld, in der Augsburger Straße, Im Winkel, Kapellengasse West, Klosterweg und Lurchenweg (Niederraunau). Mitunter fehlt in diesen Bereichen die Straßenentwässerung oder die Beleuchtung. All diese Straßen sind bereits zum Teil weit vor 1996 eingerichtet worden, aber sie sind, was heutige Standards betrifft, noch, wie es offiziell heißt, „nicht erstmalig endgültig hergestellt“. Aber in der Vorlage der Stadtverwaltung heißt es auch: „Für die Herstellung des derzeitigen Zustands der genannten Straßen sind in den vergangenen Jahrzehnten keine Kosten angefallen bzw. entstandene Kosten sind nicht mehr nachvollziehbar.“ Und: „Von den Anliegern wurden bisher keine Vorausleistungen auf den Erschließungsbeitrag oder Erschließungsbeitrage im Rahmen der Kostenspaltung erhoben.“ Die Verwaltung stellte klar, dass Kommunen „nicht verpflichtet sind, bei Straßen, die noch nicht erstmalig hergestellt sind, technische Straßenbaumaßnahmen durchzuführen, um eine Abrechnung nach dem Erschließungsrecht zu ermöglichen.“

Zumal handele es sich bei den genannten Straßen durchweg um kleine Seiten- und Stichstraßen mit geringer Verkehrsbedeutung. Es sei wirtschaftlich nicht sinnvoll, die Straßen nun mit hohem finanziellem Aufwand auszubauen. Kämmerer Hubert Bühler sprach sich daher klar gegen eine „Hauruckaktion bis 2021“ aus. „Das würden wir gar nicht schaffen.“ Zudem gebe es keine Notwendigkeit der endgültigen Herstellung, man könne mit den vorhandenen Anlagen „zufrieden“ sein.

Ähnlich sah dies auch 2. Bürgermeister und CSU-Fraktionsvorsitzender Gerhard Weiß. Solche Hauruckaktionen würden wie beispielsweise zuletzt im Kammeltaler Ortsteil Egenhofen zu „emotionalen Tumulten“ bei den Anwohnern führen.

Dr. Marcus Härtle (UFWG) fragte, ob einige der betroffenen Straßen im ursprünglichen Straßenausbauplan der Stadt bis 2021 enthalten sind. Laut Stadtbaumeister Björn Nübel sind dies der Lurchenweg und eine Passage am Hochfeld nach 2021.

Manfred Pfeiffer (JW/OL) meinte, dass angesichts der bestehenden Rahmenbedingungen der von der Stadt vorgeschlagene Ausbauverzicht richtig sei. Ebenso sahen dies Peter Tschochohei (SPD) und Christian Plail (UFWG). Verzicht auf eine Vollendung der erstmaligen Herstellung, Festhalten am derzeitigen Ausbauzustand: Für den von der Stadt vorgeschlagenen Weg sprach sich der Rat mit 17:2 Stimmen aus.

Stadtwerke: Eine insgesamt rundum positive Bilanz zog Werkleiter Martin Strobel, der erstmals den Geschäftsbericht der Stadtwerke Krumbach (zuständig für die Bereiche Wasser, Abwasser und Freibad) für das Jahr 2018 vorlegte. Lob gab es aus den Reihen der Stadträte. Formell wurde der Bayerische Kommunale Prüfungsverband mit der Prüfung beauftragt.

Jahresrechnung: Der Stadtrat nahm formell Kenntnis von der Jahresrechnung für 2018. Nun führt der Rechnungsprüfungsausschuss die örtliche Prüfung durch. 2018 konnten aus dem Verwaltungshaushalt (laufende Einnahmen und Ausgaben) 5,4 Millionen Euro in den Vermögenshaushalt (er gibt Aufschluss über die Investitionen) überführt werden. Zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes war eine Rücklagenentnahme in Höhe von rund 10, 3 Millionen Euro notwendig, ferner eine Darlehensaufnahme in Höhe von etwa 1,7 Millionen Euro.

Neugestaltung: Im Zuge der anvisierten Neugestaltung des Scheppach-Areals soll die bestehende Spielothek an einen anderen Ort (Erwin-Bosch-Ring 3) verlegt werden. Dort soll dann, so hieß es im Rat, Baurecht bestehen, solange die Pacht (20 Jahre) läuft. Die auf das entsprechende Grundstück bezogene Änderung des Bebauungsplans brachte der Stadtrat jetzt einstimmig auf den Weg.

