vor 39 Min.

Krumbacher Weihnachtslose: So können Sie Gutscheine gewinnen

Die Werbegemeinschaft Krumbach hat für ihre Weihnachtslosaktion ein Paket aus Einkaufsgutscheinen als Hauptpreis spendiert. Wie Sie gewinnen können.

In der Weihnachtszeit vor Ort einkaufen, kann das große Los bedeuten - und das ist in Krumbach in diesem Jahr 2000 Euro wert. Für ihre Weihnachtslosaktion 2020 hat die Werbegemeinschaft Krumbach dieses Paket aus Einkaufsgutscheinen als Hauptpreis spendiert. Vor der Hauptziehung am 23. Dezember gibt es zudem bei insgesamt drei Zwischenziehungen Einkaufsgutscheine im Gesamtwert von 4500 Euro zu gewinnen.

Die ersten Gewinnerlose sind bereits gezogen

Vergangenen Freitag haben Angelika Hosser und Lukas Ziegler von der Werbegemeinschaft die ersten Gewinnerlose gezogen, die ihren Besitzern eine extra Einkaufsfreude bescheren: Warengutscheine im Wert von 500 Euro gewinnt das Weihnachtslos mit der Losnummer 02848. Auch für die zwanzig Einkaufsgutscheine im Wert von jeweils 50 Euro stehen die Gewinn-Nummern fest: 07130, 17053, 02507, 08651, 02684, 09597, 67029, 19976, 01103, 07603, 17902, 14172 , 02320, 67036, 28343, 13225, 02862, 17024, 06080, 15926.

Fleißige Lossammler gehen indes weiterhin auf „Jagd“, denn die Chance auf Einkaufsgutscheine gibt es noch zweimal in den Zwischenziehungen (11. und 23. Dezember) und abschließend in der Hauptauslosung, an der alle Lose teilnehmen. Die Gewinner können ihre Einkaufsgutscheine bis zum 18. Dezember bei den Mittelschwäbischen Nachrichten, zu den gewohnten Öffnungszeiten, nur gegen Vorlage des Kontrollabschnittes abholen. Die Gewinn-Nummern werden im Internet unter www.einkaufen-in-krumbach.de, www.werbegemeinschaft-krumbach.de und in den Mittelschwäbischen Nachrichten, veröffentlicht.

An der Hauptverlosung nehmen alle Lose teil, die Sie bei jedem Einkauf bei den teilnehmenden Geschäften erhalten. Nach Möglichkeit muss auf der Rückseite der Losnummern die Telefonnummer hinterlegt werden, damit die Werbegemeinschaft Sie kontaktieren kann. Die Lose können im jeweiligen Laden oder bei den Mittelschwäbischen Nachrichten abgegeben werden. (zg)

Lesen Sie auch:

Themen folgen