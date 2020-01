Krumbacher kämpft gegen die Flut von Informationen im Netz

Plus Der Krumbacher Bernhard Scholz und seine Frau haben sich auf die Vermittlung von Wissen spezialisiert. Jetzt bekamen sie sogar einen Preis für ihre Arbeit.

Für den bundesdeutschen Wirtschafts- und Energieminister Peter Altmaier sind sie „Vordenker für Kernthemen wie Kreislaufwirtschaft, Digitalisierung und Mobilität“, deren Entwicklungen „Neuheiten im medizinisch-therapeutischen Bereich, bei alternativen Arbeitskonzepten, nachhaltigen Verpackungs- und Materiallösungen sowie zeitgemäßen Ernährungs- und Gesundheitsprodukten“ darstellen. Vor kurzem ehrte er in Berlin 32 Jungunternehmen als „Kultur- und Kreativpiloten 2019“ aus dem gesamten Bundesgebiet mit einem Preis, den es inzwischen seit zehn Jahren gibt.

Es fällt immer schwerer, Wissen einzuordnen

Darunter befanden sich auch der aus Krumbach stammende Bernhard Scholz und seine Ehefrau Julia Köberlein, die beide vor knapp fünf Jahren die Firma Kontextlab GmbH in München gründeten und es verstanden haben, mit „Mut, persönlichem Antrieb und Umsetzungskompetenz eine gute Idee zu realisieren“, wie es im Siegerkatalog geschrieben steht. Dort sind die Arbeiten aller Preisträger aufgelistet und erläutert. Das junge Ehepaar fasst als Fazit seiner Arbeit zusammen: „Wir arbeiten mit sehr viel Spaß, Neugierde, Erfindungsgeist, Offenheit, Kompetenz und unermüdlicher Motivation gemeinsam an unserer Vision, einen neuen Standard in der Wissensvermittlung zu etablieren.“

Im Klartext heißt dies, die beiden und ihr Partner Erich Seifert, Software-Entwickler aus Altomünster sind der Meinung, dass „wir in einer Zeit leben, in der Information und damit Wissen zu allen denkbaren Themen jedem nahezu unbegrenzt zur Verfügung stehen“. Es falle jedoch immer schwerer, diese Fülle von Informationen in einen objektiven Gesamtkontext und damit dessen Inhalt einzuordnen. Diese Lücke wollen die Editorial-Designerin Julia Köberlein, der Geisteswissenschaftler Bernhard Scholz und der Informatiker Erich Seifert in ihrer eigenen Firma auf zwei Wegen schließen. Zum einen publizieren sie das online Dossier „Der Kontext“ mit Hintergrundinformationen in Form von Interviews und Artikeln zu aktuellen gesellschaftspolitischen Themen. Zum anderen bieten sie die Software, mit der sie die Thematik übersichtlich in ihrer Struktur visualisieren, Unternehmen, Organisationen und Institutionen an. Diese können die neue Technologie lizensieren, um eigene Themenkomplexe für Kunden und Mitarbeiter Schritt für Schritt detaillierter im Gesamtkontext zu zeigen.

Themen in ihrer Tiefe verstehen lernen

Das Fazit: „Jeder unserer Kunden soll die ihn bewegenden Themen in ihrer Tiefe verstehen und die Hintergründe kennen lernen.“ Die Zusammenarbeit reicht inzwischen von den Bereichen Maschinenbau und Automobil bis zu Bildungseinrichtungen wie Schulen oder Fortbildungsstätten. Doch auch Institutionen wie die Vereinten Nationen in Genf zählen zu den Auftraggebern. Eine enge Kooperation besteht außerdem mit dem Bundesverband der landwirtschaftlichen Maschinenringe, deren Präsident Leonhard Ost bekanntlich in Ellzee beheimatet ist. Kontextlab stellt hier die Technologie bereit, um die Digitalisierung in der Landwirtschaft auch für kleinere Betriebe abzubilden.

Für Julia Köberlein heißt dies: „Wir fragen grundsätzlich nach, welche Informationen sind erforderlich, um dieses komplexe Thema zu begreifen und wie man letztlich die große Menge an Inhalt umfänglich und übersichtlich vermitteln kann.“ Vorgesehen ist dafür aktuell die Erweiterung des Geschäftsmodells. Neben dem Direktverkauf und der Umsetzungsgestaltung arbeiten die drei Jungunternehmer an einem Webshop für ihre Software.