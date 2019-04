07:00 Uhr

Krumbachs Heimatverein pflanzt 20 Rotbuchen zum Tag des Baumes

Krumbachs Heimatverein ersetzt geschädigte Jungeichen

Dem Tag des Baumes am heutigen 25. April vorauseilend und wegen der günstigen Wetterlage hat der Heimatverein Krumbach bereits Anfang April im östlichen Laubgang zwanzig junge, kräftige Rotbuchen neu gepflanzt an den Stellen, an denen zuvor zwanzig von Schneedruck des Vorjahres geschädigte Jungeichen weichen mussten.

Dieser Ersatzpflanzung, die in Absprache mit dem Revierförster Josef Jeckle von den Bayerischen Staatsforsten – Revier Oberrohr – erfolgte, waren nicht unerhebliche Freischneidemaßnahmen im Pflanzbereich vorausgegangen, die dankenswerterweise von Hansjörg Pfeiffer, einem Bauspezialisten und Unterstützer des Heimatvereins sowie seinem Bruder und Beiratsmitglied im Heimatverein, Manfred Pfeiffer, professionell und routiniert durchgeführt wurden.

Nicht die erste Pflanzaktion des Krumbacher Heimatvereins

Die Pflanzarbeiten selbst wurden vom Heimatverein unter der Leitung von Willi Fischer, von Herbert Auer mit Sohn Bernd sowie von Hans Wohllaib und seiner Ehefrau Beate mit Bäumchen aus einer heimischen Baumschule vorgenommen und sollen nicht zuletzt auch an die alljährlichen Pflanzaktionen des Heimatvereins Krumbach zum Tag des Baumes erinnern. (zg)