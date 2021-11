Deutlich weniger Reha-Patienten im Krumbad wegen Corona

Plus Auch das Krumbad bekommt die Zuspitzung der Corona-Krise massiv zu spüren. Doch aktuell läuft der Betrieb anders als im Frühjahr 2020 weiter.

Die Auswirkungen der sich zuspitzenden Corona-Krise bekommt auch das Krumbad massiv zu spüren. Anders als im Frühjahr 2020 laufe der Betrieb aber aktuell weiter, berichtet Geschäftsführer Peter Heinrich auf Anfrage. Die Zahl der Reha-Patienten nehme jedoch ab, da in verschiedenen Kliniken in der Region Hüft- oder Knieoperationen reduziert oder gar eingestellt worden seien. Wie wird es weitergehen? Im Gespräch mit unserer Redaktion spricht Heinrich über die aktuelle Situation im Heilbad.