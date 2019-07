Krumbad: Ein Schmuckdiebstahl, der Rätsel aufgibt

Plus Eine Glasvitrine mit Silberschmuck im Wert von rund 900 Euro wurde entwendet. Warum die Polizei Krumbach von schwierigen Ermittlungen spricht.

Es gibt keine Einbruchspuren und es gibt keinen Hinweis auf den exakten Zeitpunkt der Tat. Schmuckdiebstahl im Krumbad: Claus Schedel, Sprecher der Krumbacher Polizeiinspektion, spricht von „schwierigen Ermittlungen“.

Bislang unbekannte Täter haben im Heilbad Krumbad eine versperrte Glasvitrine von der Wand gerissen und entwendet. In der Vitrine ausgestellt war Silberschmuck im Wert von rund 900 Euro. Wie die Polizei mitteilt, ein Ausstellungsstück eines regionalen Juweliers und Goldschmieds. Wie von uns bereits berichtet, rissen die Täter die Vitrine mit dem Schmuck offensichtlich mit bloßen Händen von der Wand. Weitere Einbruch- oder Aufbruchspuren wurden, wie Claus Schedel und Krumbad-Geschäftsführer Peter Heinrich auf Anfrage erklären, aber nicht gefunden. Die Tat muss laut Polizei in der Zeit zwischen Donnerstag, 14.30 Uhr und Freitag, 8.30 Uhr geschehen sein. Der Zeitraum lasse sich derzeit nicht weiter eingrenzen und dies mache die Ermittlungen natürlich schwierig, sagt Schedel.

Nach Auskunft von Geschäftsführer Heinrich ist die Eingangstür zum Krumbad von 22 Uhr bis 6 Uhr geschlossen. Wer in dieser Zeit ins Gebäude möchte, muss klingeln, dann öffnet die Nachtschwester. Wichtig sei dies, so Heinrich, beispielsweise bei Gästen, die spät anreisen würden. Nicht ausgeschlossen ist demnach, dass die Täter vor 22 Uhr ins Haus gelangt sind und dann eine ihnen passende Gelegenheit für den Diebstahl genutzt haben. Aber das bewege sich alles im spekulativen Bereich, sagt Polizeisprecher Schedel. Der Polizei bleibt die Hoffnung, dass doch noch Zeugen etwas Auffälliges bemerkt haben könnten. Sie bittet um Hinweise unter der Nummer 08282/905-111.

Ohne einen klaren Zeugenhinweis werde es aber wohl sehr schwer, die Täter zu fassen, meint Schedel. In manchen Fällen seien Täter auch schon überführt worden, wenn sie das Diebesgut bei E-Bay zum Verkauf angeboten hätten. Der Schmuck sei, wie die Polizei berichtete, „sehr markant“, er wäre „womöglich wiederzuerkennen“. Immer wieder würden Täter gestohlenen Schmuck aber auch schlichtweg für sich behalten, berichtet Schedel.

Weitere Einbrüche im Krumbad

Einen Kunstdiebstahl gab es im Krumbad bereits im Februar 2014. Damals wurden ein Gemälde von „Sissi“ Senser, ein Kreuz und zwei Musikinstrumente von einem oder mehreren Tätern gestohlen. Das Bild, das die Lexenrieder Kapelle zeigt, war dem Krumbad im Jahr 2012 aus Privatbesitz überlassenworden. Damals ging die Polizei davon aus, dass der oder die Täter über gute Ortskenntnisse verfügten. Dies könnte auch beim jüngsten Diebstahl der Fall sein. Hans („Sissi“) Senser (1917 bis 1981) war als Kunstmaler und Bildschnitzer weit über seine Heimatstadt Krumbach hinaus bekannt.

Wie Claus Schedel berichtet, komme es zur warmen Jahreszeit mit langen Tagen insgesamt seltener zu Einbrüchen als in der „dunklen Jahreszeit“. Vielen wohl noch in Erinnerung ist die Verhaftung eines 58-jährigen Einbrechers im vergangenen November bei Ulm. Dem Serieneinbrecher wurde seinerzeit ein weiterer Einbruch – in eine Klinik in Bad Überkingen – zum Verhängnis. Eine Frau hörte das Klirren von Glas, die Polizei konnte den Mann nach einer Verfolgungsjagd schließlich bei Ulm fassen. Der Mann war unter anderem auch in das AWO-Seniorenheim in Krumbach eingedrungen und hatte das AWO-Auto für „Essen auf Rädern“ entwendet. Überdies wurde er mit weiteren Einbrüchen in Verbindung gebracht – in eine Gärtnerei im Gärtnerweg und in das Heilbad Krumbad. In allen Fällen hebelte der Einbrecher, so seinerzeit die Polizei, Türen auf und gelangte in die Gebäude, wo er gezielt Büroräume aufsuchte. Der Unbekannte Täter erbeutete damals in den Büros Bargeld. Er konnte schließlich von der Polizei gestellt werden. Im jüngsten Fall im Krumbad könnte dies mit Blick auf die Ermittlungslage schwierig werden.