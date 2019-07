vor 56 Min.

Krumbad: Schwester Monika gestorben

Sie war „eine Seele des Krumbades“. 21 Jahre stand sie in besonderer Verantwortung.

Ihr ganzes Ordensleben im Konvent der St. Josefskongregation Ursberg und für das Dominikus-Ringeisen-Werk tätig hat sie dem Dienst praktizierter Nächstenliebe gewidmet: Schwester Monika (Berta) Rogg war dabei über fünf Jahrzehnte die Sorge für die Menschen im Heilbad Krumbad anvertraut, die letzten zwanzig Jahre als leitende Oberin des Konvents. Dieser Tage ist Sr. Monika Rogg verstorben; sie wurde 78 Jahre alt.

In ihrer fürsorglichen und herzlichen Art und in aufopferungsvoller Weise hat sie als „eine Seele des Krumbades“ den Interessen des Heilbades gedient: Nach ihrem aktiven Einsatz als Krankenschwester und Bademeisterin stand sie die letzten 21 Jahre als Filial- und Konventoberin im Krumbad in der besonderen Verantwortung humanitärer Dienste und administrativer Aufgaben.

Engagiert und mit Augenmaß sorgte sie sich darüber hinaus als Mitglied der Gesellschafterversammlung und des Führungskreises täglich um die Interessen des Heilbades, ihrer Mitschwestern, der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Insbesondere das Wohl der Kurgäste war ihr stets ein Herzensanliegen. (k)

Themen Folgen