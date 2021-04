"Küchenschlacht" im ZDF: Neuburger Schlossherrin kocht vor Alfons Schuhbeck

Plus Gabriela Baumann ist zu Gast in der Sendung „Küchenschlacht“ im ZDF. Was sie in Hamburg erlebt hat, wie ihre Begegnung mit dem Starkoch verlief und was Schuhbeck jetzt plant.

Gabriela Baumann klingt immer noch begeistert. Sie nahm an der ZDF-Kochsendung „Die Küchenschlacht“ teil. Und sie traf mit Starkoch Alfons Schuhbeck ein großes Vorbild von ihr. Für Neuburgs Schlossherrin bleibt die Visite in der Elbmetropole Hamburg ein unvergessenes Erlebnis: Die Fernsehaufnahmen und vor allem der Vergleich mit den anderen fünf Hobbyköchen. Die Kochserie wird am 21. Juni 2021 ausgestrahlt. Und Alfons Schuhbeck möchte die Schlossherrin in Neuburg besuchen.

Gabriela Baumann ist eine leidenschaftliche Köchin. Die gelernte Journalistin steht gerne in der Küche. Liebevoll hat sie kulinarisch schon viele Hochzeitspaare, die sich auf Schloss Neuburg das „Ja-Wort“ gaben und deren Gäste, verwöhnt.

Gabriela Baumann bekam die Einladung zur ZDF-"Küchenschlacht"

„Es war an einem Tag im Februar“, erinnert sie sich. Im Fernseher verfolgte sie so nebenher die Kochsendung „Die Küchenschlacht“. Am Ende der Sendung kam der Hinweis, dass man sich bewerben könne. „Das mach ich“, dachte sich die Schlossherrin so aus der Laune heraus und bewarb sich. Schon am nächsten Tag hatte sich ein Vertreter der Produktionsfirma „Fernsehmacher“ bei ihr gemeldet. Er sprach von einer „tollen Bewerbung“. „Ich musste dann noch einen Fragebogen ausfüllen“, so Baumann. Voraussetzung war nur, dass sie keine Ausbildung zur Köchin oder Konditorin absolvierte. Zunächst hörte sie eine Weile nichts mehr. Dann kam die Einladung nach Hamburg. „Alles war bestens organisiert“, lobt die in Günzburg wohnende Neuburger Schlossherrin den Veranstalter.

Schlossherrin Gabriela Baumann am Herd bei der Fernsehsendung „Die Küchenschlacht“. Foto: Sammlung Baumann

So lief die Aufzeichnung im Studio für die Neuburgerin

Mit fünf anderen Köchen ging es dann ans Eingemachte. Die Vorgaben waren ziemlich streng. In nur 35 Minuten musste sie das Gericht fertig haben. Nach jeder Kochrunde schied ein Bewerber aus. Gekocht und gedreht wurde an mehreren Tagen. Ob sie ins Finale kam und wie viel Gerichte sie gekocht hat, darf sie nicht verraten. „Ihre Kochkünste hat sie unter anderem bei Kalbsfilet oder kräutergefüllten Nocchi unter Beweis gestellt.

Die Geschichte des Schlosses in Neuburg an der Kammel 1 / 6 Zurück Vorwärts Johann Christoph I. Vöhlin von Frickenhausen ließ von 1562 bis 1567 in Neuburg/Kammel eine neue Schlossanlage im Renaissancestil anstelle der alten mittelalterlichen Burg errichten.

Im Jahre 1754 siedelte Johann Joseph von Vöhlin nach Neuburg über. 1785 fiel die Herrschaft Neuburgs an seine Töchter Theresia, verheiratete Kornritt, und Anselmina, Stiftsdame in Remiremont (Frankreich). Mit dem Tode Theresias im Jahr 1816 starb das Geschlecht der Vöhlins aus.

Das 1816 heimgefallene Lehen verlieh die bayerische Krone 1817 an Johann Adam Freiherr von Aretin, Herr auf Schloss Haidenburg in Niederbayern, für seine Verdienste. Die Aretins besaßen Schloss Neuburg bis 1984.

1984 erwarb die Neuwog Provolar Gesellschaft aus München den Schlossbesitz und wollte dort Eigentumswohnungen errichten. Die Firma ging in Konkurs.

1988 kaufte es der Landsberger Architekt Michael Siegfried Taatz, führte umfangreiche Sanierungsmaßnahmen im Innen- und Außenbereich durch und erhielt dafür die Denkmalschutzmedaille des Freistaates Bayern.

Zehn Jahre später ersteigerte der Günzburger Geschäftsmann Kai-Peter Baumann den ehemaligen Adelssitz und etablierte es als „Eventlocation“. Seine Frau Gabriela will das Schloss Neuburg nach seinem Tod im April 2020 in dieser Weise fortführen.

Für Gabriela Baumann war es eine sehr interessante Erfahrung. „Zeitdruck, Kameras, Interviews, Maske, Kochen und Reden, da kam einiges auf mich zu.“ Einer der Juroren war Alfons Schuhbeck. „Ich war hingerissen, ich bin ein absoluter Fan von ihm und koche viel nach seinen Büchern“, so Baumann. Und der Starkoch saß beim Rückflug nach München noch im selben Flieger. „Ein unvergessener Moment für mich, die Begegnung mit ihm, ein sehr sympathischer Mensch“, schwärmt die Hobbyköchin noch heute. Schuhbeck hatte auch sie ins Herz geschlossen. Sie darf bei ihm in den Tiroler Stuben „am Platzl“ in München ein Praktikum absolvieren. Und er will sie auf Schloss Neuburg besuchen. Ein wenig hofft die Betroffene, dass auch Schloss Neuburg durch ihre Teilnahme an der Fernsehsendung profitiert.

