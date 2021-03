12:00 Uhr

Kuen: Im 18. Jahrhundert war er „der" Maler Mittelschwabens

Plus Franz Martin Kuen hat auch in Krumbach und Umgebung viele Werke geschaffen. Zehn Autoren gewähren Einblicke in die damalige Zeit.

Von Ralph Manhalter

Krumbach, Mindelzell, Roggenburg: Viele Kirchen in der Region tragen die Handschrift des Malers Franz Martin Kuen. Ein neues Buch gibt Aufschluss über das Leben des Malers. So mancher Dorfkirche gab er einen beeindruckenden Glanz.

„Dem gemeinen Mann sei der Bilderalltag kärglich gewesen“, schreibt Matthias Kunze in der Einleitung zu seinem Buch. Umso überwältigender muss der Zeitgenosse die großflächigen farbenprächtigen Fresken des Rokokos empfunden haben. Auch unser Alltag gestaltet sich gerade auf eine eigentümliche Art und Weise gleichförmig, gar trist im Hinblick auf einen kulturellen Impuls.

So empfanden die geladenen Gäste den Rahmen der Buchpräsentation „Franz Martin Kuen (1719-1771). Ein Maler zwischen schwäbischer Frömmigkeit und venezianischer Pracht“ gleich einem Eintritt in ein Theatrum sacrum des 18. Jahrhunderts. Kuen hat bekanntlich auch im südlichen Kreis Günzburg beeindruckende Werke hinterlassen. Unter anderem in der Kirche von Mindelzell und in der Kirche St. Michael in Krumbach

„Rokokowetter“ sei es heute, strahlt Kunze, federführender Autor und zusammen mit Ulrich Hoffmann Herausgeber. Es lasse die Fresken eben dieses Weißenhorner Künstlers im Refektorium des Klosters Roggenburg noch brillanter, noch lebendiger erscheinen. Auch Hoffmann, Vorsitzender des Heimat- und Museumsvereins Weißenhorn sowie dem Verleger Christoph Konrad war die Freude über das Erscheinen der lange erwarteten Monografie anzusehen.

Schon sein Vater habe sich, so Konrad, seit Jahrzehnten mit Kuen intensiv beschäftigt, zog den Maler des Rokoko gar zum Objekt einer Dissertation heran. So ist der über 300 Seiten starke Bildband auch dem Verlagsgründer und Kunsthistoriker Anton H. Konrad gewidmet. Insgesamt zehn Fachautoren widmen sich nicht nur der Person Franz Martin Kuens und dessen Lebenswerk, sondern gewähren Einblick in Bedingungen und Hintergründe jener Epoche. Hoffmann beschreibt das Wirken der Prämonstratenser im Land während der ehemalige Roggenburger Prior Pater Rainer Rommens sich den Türfresken des Klosters widmet.

Die besondere Maltechnik von Franz Martin Kuen

Der technische Aufbau und die Maltechnik Kuens stehen im Mittelpunkt der Untersuchung der Restauratoren Johannes Amann und Johanna Klasen. Der Schaffensmittelpunkt des Weißenhorner Malers begrenzte sich auf Oberschwaben und das Lechgebiet, im Wesentlichen gar auf die Landschaft zwischen Iller und Mindel.

Hier sind es neben Roggenburg gerade zahlreiche Dorfkirchen, die den Eintretenden durch ihre ungeahnten Himmelsszenerien in Bann nehmen. Jenen von Matzenhofen und Niederhausen ist ein eigener Aufsatz gewidmet. Natürlich darf ein ausführliches, durch Bildmaterial anschaulich untermaltes Werkverzeichnis Kuens in dem neuen Werk nicht fehlen. Und Pater Roman Löschinger vom Kloster Roggenburg gibt dem Buch einen Wunsch mit auf den Weg: Möge es vielen als ein Ostergeschenk für die Lieben dienen.

Das Buch „Franz Martin Kuen (1719-1771). Ein Maler zwischen schwäbischer Frömmigkeit und venezianischer Pracht“ ist im Buchhandel erhältlich; zudem kann das Werk beim Anton-H.-Konrad-Verlag bestellt werden.

Lesen Sie auch:

Themen folgen