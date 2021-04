Kuh büxt aus und läuft von Niederraunau nach Krumbach

Eine Kuh ist in Niederraunau ausgebüxt und nach Krumbach gelaufen. Wie es gelang, die Kuh schließlich einzufangen.

Am Donnerstag, gegen 19 Uhr, wurde der Polizei Krumbach eine freilaufende Kuh in Krumbach gemeldet. Wie sich später herausstellte, war die Kuh in Niederraunau ausgebüxt und nach Krumbach gelaufen. Dort konnte sie, wie die Polizei meldet, auf einem Firmengelände in der Attenhauser Straße eingesperrt werden. Der Besitzer konnte sie dort mit Hilfe eines Tierarztes auf einen Anhänger laden. Auf dem Weg nach Krumbach hat die entlaufene Kuh offensichtlich einigen Schaden angerichtet. Aktuell sind noch nicht alle Geschädigten bekannt. Weitere Geschädigte können sich bei der PI Krumbach, Telefon 08282/905111 melden.

14.000 Euro Schaden: Am Donnerstag, um 10.25 Uhr ereignete sich auf der Bahnhofstraße in Thannhausen ein Verkehrsunfall mit einem Gesamtschaden von rund 14.000 Euro. Zur Unfallzeit wollte ein 51-Jähriger mit seinem Autotransporter vom Gelände einer Tankstelle auf die Bahnhofstraße einfahren. Dies habe er nach eigenen Angaben nicht in einem Zug geschafft. Er sei auf die Bahnhofstraße eingefahren, habe angehalten, um noch einmal etwas zurückzusetzen. Hierbei ist ihm, so die Polizei, ein 35-Jähriger mit seinem Pkw in den Lkw gefahren, weil er das Rangiermanöver nicht erkannt hat. Der 35-Jährige schilderte den Unfall aus seiner Sicht etwas anders. Verletzt wurde niemand, schreibt die Polizei abschließend in ihrem Bericht. (AZ)