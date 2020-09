vor 22 Min.

Kunst voll russischer Seele

Drei russische Künstler waren bei einer Vernissage in der Galerie am Wasserschloss in Krumbach am Sonntagvormittag zugegen, um ihre Werke zu präsentieren.

Galerie am Wasserschloss

Drei russische Künstler waren bei einer Vernissage in der Galerie am Wasserschloss in Krumbach am Sonntagvormittag zugegen, um ihre Werke zu präsentieren. Bei strahlendem Wetter fanden sich, zur Freude des Galeristen, viele Besucher ein. Wegen Corona war diese Ausstellung anders als sonst. Circa 20 Gäste durften mit Masken in die Galerie, andere konnten vor der Galerie alles mitverfolgen. Galerist Karlheinz Schoblocher stellte die Künstler und ihre jeweiligen Arbeiten vor. Gennadiy Porokhovoy zeigte viele Stillleben, Porträts, Akte und Landschaften in Öl. Luba Anishchenko zeigte Porträts und Landschaften. Larisa Radinov erfreute mit Seidenmalerei. Zur Vernissage kam auch Bürgermeister Hubert Fischer. „Karlheinz Schoblocher tut viel Gutes für die Stadt“, meinte er. Der Musiker Maxim Jemeljanov sorgte mit seinen russischen Liedern, mit kraftvoller Stimme vorgetragen, für die richtige russische Seelenstimmung. Die Gäste konnten sich anschließend mit russischen Spezialitäten verwöhnen lassen: Bei Kaviar und Sekt ließen es sich die Besucher gut gehen. (liss)

Ausstellung geht bis 18. Oktober. Geöffnet ist freitags und sonntags von 15 bis 17 Uhr, samstags von 10 bis 13 Uhr und nach Vereinbarung.

