Kunsthandwerklicher Adventsmarkt Krumbach 2019: Termin und Öffnungszeiten

In Krumbach findet am Ersten Advent der alljährliche kunsthandwerkliche Adventsmarkt im Mittelschwäbischen Heimatmuseum statt. Außerdem startet im Dezember das Krumbacher Krippenschauen.

Der kunsthandwerkliche Adventsmarkt 2019 in Krumbach findet wie in jedem Jahr am Ersten Advent statt. Von wann bis wann der Markt geöffnet ist.

Auch in diesem Jahr findet am Ersten Advent der kunsthandwerkliche Adventsmarkt des Mittelschwäbischen Heimatmuseums in Krumbach statt. Regionale Kunsthandwerker präsentieren ihre handgefertigten Produkte für die Adventszeit.

Für groß und klein gibt es auch Dinge zum Selbermachen wie Weihnachtskarten drucken, Geschenkeschachteln gestalten, Kakaotassen bemalen und und und. Der Markt findet am Mittelschwäbischen Heimatmuseum in der Heinrich-Sinz-Straße statt.

Kunsthandwerklicher Adventsmarkt Krumbach 2019: Nur an einem Tag geöffnet

Der kunsthandwerkliche Adventsmarkt hat nur an einem Tag in Krumbach geöffnet. Wie schon erwähnt, ist das der Erste Advent, der dieses Jahr am Sonntag, 1. Dezember, ist. Geöffnet ist der Markt von 11 bis 17 Uhr.

Im Dezember startet außerdem das Krumbacher Krippenschauen. Diese Ausstellung bildet traditionell den stimmungsvollen Abschluss des Jahres. Rund 50 Krippen können bestaunt werden. Diese stammen aus dem schwäbischen Krippenparadies und aus anderen Krippenregionen.

Krumbacher Krippenschauen 2019: Bis Februar 2020 können die Krippen bestaunt werden

Am Mittwoch, 18. Dezember, wird die Krippenausstellung im Mittelschwäbischen Heimatmuseum um 18 Uhr eröffnet. Die Ausstellung ist dann bis zum 2. Februar 2020 zu sehen. Übrigens wurde das Mittelschwäbische Museum im September 1950 eröffnet. Krumbach selbst hat rund 13.000 Einwohner und ist neben Günzburg die zweitgrößte Stadt im Kreis Günzburg.

In Günzburg selbst finden gleich drei Märkte in der Weihnachtszeit statt: Günzburger Alpaka-Weihnacht, Altstadtweihnacht Günzburg und Günzburger Nikolausmarkt.

In der Region sind noch viel mehr Weihnachtsmärkte geboten. Einen Überblick mit Karte bietet wir hier: zur Weihnachtsmarkt-Übersicht. (dwo)

