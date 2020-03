10:45 Uhr

„La Paloma“: Musikalisches Finale im Krumbacher Hallenbad

Der 88-jährige Roman Klarmann setzt vor der Schließung des Bades wegen der aktuellen Corona-Entwicklung ein unvergessliches musikalisches Zeichen.

Von Peter Bauer

Sentimental, ja natürlich ist es das in diesem Augenblick. Und dann aber doch – einfach schön. Es war ein besonderes Finale im Krumbacher Hallenbad am Sonntag. Sein Akkordeon hat der 88-jährige Krumbacher Roman Klarmann mitgebracht. Er schaut aufs Wasser und beginnt zu spielen. Ein Höhepunkt dieses besonderen Morgens ist ohne Frage das Lied „La Paloma“.

Wie viele Bäder in der Region ist das Krumbacher Hallenbad wegen der Corona-Krise ab Montag, 16. März vorzeitig geschlossen. Es wird in dieser Saison nicht mehr öffnen. Und natürlich steht da auch die Frage im Raum, ob dieses Bad so wie es jetzt ist, in der neuen Saison, im Herbst, noch einmal offen sein wird. Über die Zukunft des Sportzentrums und damit auch des Hallenbades wird seit Jahren debattiert. Generalsanierung oder Neubau? Eine endgültige Entscheidung gibt es nach wie vor nicht.

Zugleich ist das über 40 Jahre alte Bad sehr anfällig geworden für technische Probleme. Mehrfach musste es deswegen mitunter für längere Zeiträume geschlossen werden.

Nur noch wenige Badegäste am Sonntag

All das ist auch Thema bei den wenigen Badegästen, die am Sonntag noch gekommen sind. Doch mit Blick auf die aktuelle Corona-Krise rückt dieses Thema natürlich schnell in den Hintergrund. Dienst hat an diesem Sonntag noch einmal der langjährige Schwimmmeister Markus Sauer. Auch für ihn sei dies ein besonderer Tag, sagt er.

Dann greift der 88-jährige Roman Klarmann noch einmal zum Akkordeon und spielt. Er habe sich überlegt, ob er vom Fünf-Meter-Turm springe. „Aber das lasse ich jetzt doch“, sagt er mit einem Augenzwinkern.

Doch auch ohne Sprung vom Fünf-Meter-Turm. Es ist der Sonntag ein unvergessliches Finale im Krumbacher Hallenbad. Und mit Blick auf die Corona-Krise auch eine besondere Botschaft der Lebensfreude.

Roman Klarmann und "La Paloma" im Krumbacher Hallenbad - hier unser Video:

