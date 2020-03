06:30 Uhr

Lambacher: Krumbacher Qualität für Zäune und Schiebetüren

Plus Wie Wolfgang Lambacher mit einfachen Materialien ein Produkt mit großer Variabilität entwickelte

Von Hans Bosch

Edelstahl und witterungsbeständiges Holz sind die Grundprodukte für die Systeme, nach denen Wolfgang Lambacher in seiner neuen Werkhalle in der Lichtensteinstraße in Krumbach Zäune, Schiebetüren, Fensterläden, Geländer und Bodenbeläge herstellt. Die variablen Holzkonstrukte finden inzwischen aber auch für Geräteschuppen, Carports, Mülltonnenhäuschen sowie je nach Funktion als Sicht- und Windschutz, in formschöner Ausführung für Pergolas, Garderoben, Gartenmöbel und Gemüsehochbeete oder Liegestühle Verwendung.

Der 56-jährige Metallbaufachmann fühlte sich schon in seiner Jugendzeit als Tüftler und so verwundert es nicht, dass er sein Baukastensystem aus unterschiedlichen Dreiecksprofilen zum Patent anmeldete, das er vor zwei Jahren genehmigt bekam. 2014 machte er sich selbstständig und präsentiert heute in der neuen Fertigungshalle seine Systeme in der Hauptsache privaten Kunden. Erstmals als Erfinder bekannt wurde Wolfgang Lambacher im Sommer 2019 als Gewinner der Goldmedaille beim „Stadt Up-Projekt“, das die Stadt Krumbach für junge Unternehmer mit außergewöhnlichen Geschäftsideen ausgeschrieben hatte. Unterstützt wurden und werden die Teilnehmer von einem Netzwerk heimischer Firmen und Institutionen wie Gewerbeverein, Banken, Industrie- und Handelskammer sowie Handwerkskammer Schwaben (wir berichteten). In Krumbach geboren Wolfgang Lambacher ist in Krumbach geboren und trat nach der Volksschule eine Lehrstelle als Maschinenbauer bei der Kötzer Firma Alko an. Zehn Jahre blieb er dem Betrieb treu, bildete sich zum Industriemeister der Fachrichtung Metall aus und war dann mehrere Jahre als Ausbilder tätig. „Nebenher“ absolvierte er erfolgreich die Meisterprüfung als Handwerksmeister im Fach Metallbau, bevor er im Ursberger Dominikus-Ringeisen-Werk für die dortigen Reha-Lehrlinge als Ausbilder die Verantwortung übernahm. Als Europäischer Schweißfachmann mit heute fünf gültigen Schweißerprüfungen ist er seit 2005 bei der Krumbacher Metallbaufirma Weser beschäftigt und will dies dort weiter bleiben. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. „Selbstständiger Unternehmer“ ist er nach eigener Aussage lediglich im „Nebenberuf“. Allerdings in „ausbaufähiger Form“. Der Grund dafür entwickelte sich bei der Krumbacher Gewerbeschau KRU im vorigen Herbst, wo er sein System erstmals einer größeren Öffentlichkeit präsentierte und auf ein „überraschend großes Interesse“ stieß, das er nicht erwartet hatte. Besondere Aufmerksamkeit erlebten die gezeigten Ausstellungsstücke wegen ihrer einfachen Zusammensetzung, der Vielfalt von Gebrauchsmöglichkeiten und dem problemlosen Einbau in Wohngebäude, Werkhallen und Außenbereichen. Wie Lambacher selbst sein Produkt beschreibt: „Die Materialien sind Edelstahl oder witterungsbeständiges Holz wie Lärche, Eiche und Douglasie in Dreiecksstäben. Hinzu kommen Abstandshalter aus Kunststoff, die von der Ursberger Werkstatt für Behinderte auf die gewünschte Länge zugeschnitten werden.“ Als Ergebnis fasst er zusammen: „Die Teile können gerade-, rund-, schief und rutschhemmend ausgeführt werden. Sind endlos erweiter-, kürz- und verlängerbar, in allen möglichen Farben lieferbar und als Bodenbeläge ohne Oberflächenversiegelung befahrbar.“ Termin: Am Samstag, 21. März, findet von 10 bis 16 Uhr ein Tag der offenen Tür statt.

