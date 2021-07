Landkreis Günzburg

Begeisterung trägt Alko-Radsportfreunde sogar über hohe Alpenpässe

Plus Die Alko-Radsportfreunde sind unter anderem über das Stilfser Joch und die Großglockner-Straße geradelt. Was den besonderen Geist der Gruppe seit 30 Jahren ausmacht.

Von Peter Bauer

Großglocknerstraße, Stilfser Joch: Immer wieder fallen im Gespräch die Namen dieser geradezu legendären Alpenpässe. Sie stehen für die Begeisterung, die die Teilnehmer der Alko-Radsportfreunde seit mittlerweile 30 Jahren trägt. Die Firma Alko, eines der bedeutendsten Unternehmen im Landkreis Günzburg, wurde im Jahr 1931 durch Alois Kober (1908 bis 1996) als kleine Schmiede in Großkötz gegründet. Im Bereich Fahrzeugtechnik (mittlerweile ein eigener Firmenbereich), aber beispielsweise auch bei Rasenmähern und in der Lufttechnik ist die Firma weltweit erfolgreich. Doch es ist sozusagen der "Geist der Schmiede", der viele Mitarbeiter intensiv an "ihre Firma" bindet - und das oft jahrzehntelang.

