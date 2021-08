Landkreis Günzburg

Betrugsfälle: So dreist gehen Kriminelle im Kreis Günzburg vor

Mit immer dreisteren Maschen führen Betrüger Menschen im Landkreis Günzburg hinters Licht. Eines haben die Betrüger aber alle gemeinsam: Sie wollen an das Geld ihrer Opfer.

Plus In den vergangenen Wochen sind zahlreiche Menschen im Kreis Günzburg Opfer von Betrugsmaschen geworden. Die Betrüger und Betrügerinnen gehen oft dreist vor.

Zahllose Betrugsmaschen beschäftigen derzeit die Polizei im Landkreis Günzburg. Gerade das Internet eröffnet den Betrügerinnen und Betrügern viele Möglichkeiten, an das Geld ihrer Opfer zu kommen. Aber auch am Telefon, per Post oder im „echten Leben“ greifen sie zu immer dreisteren Methoden – wie diese Beispiele aus den vergangenen Wochen veranschaulichen.

