DGB im Landkreis Günzburg fordert: Arbeitsmarktpolitik neu ausrichten

Plus Für die Gewerkschafter ist zunächst eine andere Art der Arbeitsmarktberichterstattung notwendig. Welche Veränderungen die DGB-Vertreter außerdem wollen.

Eine grundlegende Reform der Arbeitsmarktpolitik fordern Vertreterinnen und Vertreter des DGB im Landkreis Günzburg. Die digitale Transformation, die Folgen und Erkenntnisse der Corona-Pandemie und der Fachkräftemangel machten dies notwendig. Diese neue Arbeitsmarktpolitik müsse den Arbeitnehmerìnnen und Arbeitnehmern die Möglichkeit einräumen, sich für den Arbeitsmarkt der Zukunft fit zu machen.