Das hat die Wahl im Landkreis Günzburg außergewöhnlich gemacht

Plus Die Bundestagswahl zeigte im Landkreis Günzburg Besonderheiten und Trends. Ein ganz besonderer Fall ist die Gemeinde Münsterhausen.

Es war am Ende eine klare Sache für CSU-Direktkandidat Alexander Engelhard: Er erreichte im Wahlkreis Neu-Ulm 37,2 Prozent der Erststimmen. Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang aber ein Blick zurück: Der bisherige CSU-Bundestagskandidat Georg Nüßlein hatte 2017 noch 44,6 Prozent erreicht, 2002 bei seiner ersten Kandidatur waren es gar 60,4 Prozent gewesen.