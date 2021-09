Die Feuchtigkeit macht den Landwirten bei der Ernte das Leben schwer

Plus Die Bilanz der diesjährigen Ernte im Kreis Günzburg fällt insgesamt mäßig aus. Aber es gibt auch gute Neuigkeiten.

Der Hundertjährige Kalender hatte dieses Jahr recht: Der Sommer war regnerisch, die Temperaturen gering, der Boden nass. Der Landwirt Joseph Eppler aus Burtenbach verfolgt den Hundertjährigen Kalender und hatte das Wetter bereits erwartet. Wie vielen Landwirten macht auch ihm die Wetterlage zu schaffen. „In meinem ganzen Leben habe ich noch nie so etwas erlebt“, sagt der Landwirt zu der diesjährigen Nässe. Das macht auch die Ernte in diesem Jahr nicht leicht.