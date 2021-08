Die Politik lässt Kommunen im Kreis Günzburg beim Luftfilter-Streit allein

Plus Die Frage, ob Luftfilter oder Lüftungsanlagen für die Schulen sinnvoll sind, beschäftigt derzeit viele Kommunen im Landkreis Günzburg. Die Politik fördert die Geräte zwar finanziell, es mangelt aber an Information.

Bereits seit Herbst vergangenen Jahres fördert der Freistaat die Anschaffung von Luftreinigern für Schulen. Die Geräte sollen ein weiterer Beitrag zum Schutz der Schüler und des Lehrpersonals vor Coronaviren sein. Nun hat sich die Lage mit dem Aufkommen der Delta-Variante grundlegend geändert. Viele befürchten eine vierte Corona-Welle pünktlich zum Schulstart im Herbst. Die Zeit drängt. Daher wurde das ursprüngliche Förderprogramm im Juli aufgestockt. Und die Forderung aus München verschärft: In Bayern sollen bis zum Schulanfang in den Klassenzimmern Luftfilteranlagen aufgestellt werden. Doch bei der Entscheidungsfindung lässt die Politik die Kommunen im Regen stehen.