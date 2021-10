Landkreis Günzburg

17:39 Uhr

Ein Mini-Impfzentrum deckt den Landkreis Günzburg ab

Plus Mobile Impfteams touren in neuem Modus durch den Landkreis Günzburg. Warum das Impfmobil im Landkreis Günzburg nicht mehr fährt.

Von Annegret Döring

Eine gute Nachricht hat Thannhausens Bürgermeister Alois Held für alle noch nicht gegen das Coronavirus Geimpften. Auf seinem Facebook-Account verkündete er am Mittwoch: „Heute bekamen wir die Zusage, dass ab sofort bis auf Weiteres jeden Mittwoch auch in Thannhausen ein Impfzentrum eingerichtet ist. Also einfach zu den Öffnungszeiten zum Feuerwehrhaus kommen, ein Termin ist nicht notwendig! Ein Arzt zur Beratung ist natürlich vor Ort.“ Die Öffnungszeiten sind von 9-12 Uhr und von 12.30 bis 16 Uhr im Feuerwehrgebäude in der Robert-Bosch-Straße 14. Die Öffnungszeiten stehen auch im Internet auf der Homepage der Stadt.

