Landkreis Günzburg

vor 18 Min.

Ein Stimmungsbild aus dem Landkreis Günzburg nach der Bundestagswahl

Plus Im Kreis Günzburg gibt es Besonderheiten beim Wahlergebnis der Bundestagswahl 2021. Die Redaktion hörte sich in Landkreisdörfern um. Was uns Wählerinnen und Wähler gesagt haben.

Noch nie sei es für ihn so schwierig gewesen, sich bei der Bundestagswahl zu entscheiden, wem er seine Stimme geben soll. Der 38-Jährige ist dennoch zur Wahl gegangen und sagt zur Reporterin: „Ich habe noch nie eine Wahl ausgelassen.“ Er steht auf dem Standpunkt, man muss seine Stimme abgeben und nicht einfach meckern, meint er in urschwäbisch. Der Mann aus Oberrohr, einem Ortsteil von Ursberg, Heimatort der einstigen CSU-Größe Theo Waigel, ist damit einer, dessen Stimme nicht verloren-ging bei der Bundestagswahl am Sonntag. Er habe sogar noch zum Nichtwählen Tendierende zur Wahl motiviert. In einer Wahlnachlese befragte die Redaktion Menschen aus den Dörfern zur aktuellen Wahl, denn es gibt im Landkreis Besonderheiten im Abstimmungsverhalten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen