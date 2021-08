Erstes Fahrrad: Stimmen Sie über das Siegerbild ab!

Finale unserer Bilderaktion für unsere Leserinnen und Leser. Was es zu gewinnen gibt.

„Mein erstes Fahrrad“: Zahlreiche Bilder haben wir in den vergangenen Wochen von unseren Leserinnen und Lesern erhalten. Wir haben uns sehr gefreut und möchten uns herzlich bedanken. Jetzt können Sie online über das Siegerbild abstimmen. Der Gewinner erhält als Preis ein 20-Liter-Fass Bier (zur Verfügung gestellt von Klosterbräu Ursberg) oder wahlweise ein nicht-alkoholisches Getränk. Abstimmen können Sie bis Freitag, 3. September, 12 Uhr.

Alle Rad-Fotos, die wir erhalten haben, finden Sie in der untenstehenden Bildergalerie oder unter www.guenzburger-zeitung.de oder www.mittelschwaebische-nachrichten.de.

49 Bilder "Mein erstes Fahrrad": Fotoschätze unserer Leserinnen und Leser Foto: Von unseren Leserinnen und Lesern.

Unsere Bilderaktion wurde zu einer spannenden Zeitreise. Einige unserer Aufnahmen stammen aus der Zeit um 1900, das „jüngste“ Bild aus dem Jahr 2020. Deutlich wird dabei, dass bei aller digitalen Technik der Gegenwart das Fahrrad über die Jahrzehnte hinweg bis heute ein besonderer Lebensbegleiter ist.

Viele Einsender haben besondere Momente ihres Lebens beschrieben

Viele der Einsenderinnen und Einsender haben besondere Momente ihres Lebens beschrieben. Dabei wurde immer wieder auch deutlich, wie hart die Lebensumstände beispielsweise in der Nachkriegszeit waren. Wer damals an einem Ort seine Berufsausbildung antrat, der sich kilometerweit weg von seinem Wohnort befand, fuhr in der Regel mit dem Fahrrad dorthin, bei Wind und Wetter und zu jeder Jahreszeit. Das hat sich mit der Zeit verändert, das Rad wurde für viele zunehmend zu einem Freizeit- und Sportgerät.

Bis heute ist das erste Fahrrad oftmals ein besonderes Weihnachtsgeschenk. Etliche Bilder mit „dem Fahrrad unterm Weihnachtsbaum“ haben wir von unseren Leserinnen und Lesern erhalten. Mit den zuletzt eingesandten Bildern beenden wir unsere Sommeraktion. Jetzt sind wir gespannt auf das Ergebnis der Online-Abstimmung, die bis Freitag, 3. September läuft.

Lesen Sie dazu auch