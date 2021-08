Erstes Fahrrad: Zwischen Spuren des Krieges und Bonanzarädern

Erinnern Sie sich an Ihr erstes Fahrrad? Und haben sogar ein Foto? Wir erzählen Geschichten vom ersten Fahrrad und freuen uns auf weitere Fotos!

Der heutige Vesperbilder Wallfahrtsdirektor Erwin Reichart 1967 auf einem Bonanzarad und Roller aus der Kriegszeit: Bilder unserer Serie zeigen auch, wie drastisch sich das Leben in der Nachkriegszeit verändert hat. Christina Merkel aus Günzburg erinnert sich, wie in der Nachkriegszeit ihre „Flüchtlingsfamilie“ in der Oberpfalz ein Zimmer zugewiesen bekam und sie mit ihrem ersten Rad in die Schule fuhr.

Christina Merkel aus Günzburg im Alter von sechs Jahren 1951 mit ihrem ersten Fahrrad. Foto: Archiv Merkel

Rund 20 Jahre später hatte sich in der „Flower-Power“-Zeit der Alltag (auch optisch) gründlich gewandelt. Erwin Reichart, heute Wallfahrtsdirektor in Maria Vesperbild, war 1967 mit cooler Sonnenbrille und Bonanzarad im „Easy-Rider-Stil“ in seiner Allgäuer Heimat unterwegs.

Dr. Markus Ordosch (Jahrgang 1987) ist heute Arzt im Memminger Klinikum. Unser Bild zeigt Markus als Kind 1988 mit Fahrrad und Oma Hanni Ordosch in ihrem Heimatort Kötz. Foto: Sammlung Ordosch

Helga Kindl (verheiratete Doll) bekam ihr erstes Fahrrad im Sommer 1953 in Thannhausen im Alter von 14 Jahren. Foto: Archiv Klimm

Erika Sauter, Günzburg, war 1949 im Alter von 17 Jahren mit ihrem ersten Fahrrad nach Lauingen unterwegs, hier an der Günzburger Donaubrücke. Foto: Archiv Sauter

