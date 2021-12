Landkreis Günzburg

18:00 Uhr

Im Kreis Günzburg werden wegen hoher Nachfrage Corona-Selbsttests knapp

Auf dem Parkplatz des Kauflands in Krumbach steht eine Container-Teststation. Hier können Menschen auf das Coronavirus getestet werden und bekommen auch ein Zertifikat. Mit Termin geht es vorne in den Container hinein und hinten wieder heraus.

Plus Der Andrang auf Corona-Tests im Landkreis Günzburg ist groß. Nicht immer kommen Testzentren und Apotheken nach. Wo man sich testen lassen kann.

Von Piet Bosse

Nach einer Dreiviertelstunde, die sie in der Kälte vor der Corona-Teststation in einem Container am Kaufland in Krumbach gestanden hatten, gingen sie wieder. Ein älterer Herr hätte sogar drei Stunden ausgeharrt, sagt Barbara Franz aus Deisenhausen. Am Dienstag wollten sie und ihr Mann ihre Schwiegermutter im Altenheim besuchen. Daraus wurde nichts, weil sie trotz Termins keinen Corona-Test bekamen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen