Keilerei in Hohenraunau: 30-Jähriger wird am Kopf verletzt

Im Rahmen einer Feier kommt es zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen zwei erheblich alkoholisierten Männern.

Am frühen Sonntagmorgen kam es zwischen zwei Männern, 30 und 40 Jahre alt, im Rahmen einer Feier zu einer Streitigkeit, in dessen Verlauf der Ältere dem Jüngeren eine Kopfnuss gegeben haben soll. Dieser wurde, wie die Polizei weiter berichtet, dabei über dem Auge verletzt und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Beide Beteiligten waren erheblich alkoholisiert, sodass zur weiteren Klärung des Vorganges noch Ermittlungen notwendig sind, schreibt die Polizei abschließend.

Gefährliches Überholmanöver: Am frühen Samstagabend befuhren zwei 17- und 19-jährige Kradfahrer die Ortsverbindungsstraße von Krumbach in Richtung Attenhausen. Hierbei fuhren sie hinter einem langsamer fahrenden Pkw. Kurz vor Attenhausen wurden die beiden Kräder jedoch von einem hinter ihnen fahrenden Transporter überholt, der dann laut den Kradfahrern, mit nur sehr geringem Abstand zwischen den Fahrzeugen einscherte, sodass die Kradfahrer ausweichen mussten, berichtet die Polizei. Zu einem Unfall kam es jedoch nicht. Die Ermittlungen dauern noch an.

Motorradfahrer flüchtet: Am Samstag, gegen 2.50 Uhr wollte eine Streife der Polizei Krumbach im Bereich von Wiesenbach ein Motorrad kontrollieren. Der 18-jährige Fahrer versuchte sich laut Bericht der Polizei der Kontrolle zu entziehen, indem er über ein angrenzendes Feld fuhr. Kurze Zeit später konnten die Beamten das Motorrad im Feld liegend jedoch auffinden. Der Fahrer lag ein paar Meter davon entfernt im Feld und stellte sich den Beamten, als er diese sah. Am Motorrad war kein gültiges Kennzeichen angebracht und der Fahrer hatte auch keine entsprechende Fahrerlaubnis. Den Fahrer erwarten nun mehrere Strafanzeigen.

Betrunkene Radfahrerin stürzt: Am Freitagnachmittag, gegen 14.20 Uhr fuhr eine 51-jährige Radfahrerin im Krumbacher Fingerleweg. Die Radfahrerin war deutlich alkoholisiert und ist deswegen ohne Fremdbeteiligung vom Rad gefallen, schreibt die Polizei in ihrem Bericht. Durch den Sturz wurde die Frau am Hinterkopf und im Gesicht verletzt und musste vom Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht werden. (AZ)