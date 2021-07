Kreis Günzburg: Zwei Radlerinnen werden bei Stürzen erheblich verletzt

Ohne Fremdbeteiligung stürzten zwei Radlerinnen in Krumbach und Attenhausen. Laut Polizei trugen sie keinen Helm.

Zwei Radfahrerinnen stürzten am Donnerstag im Bereich der Polizeiinspektion Krumbach und zogen sich schwere Kopfverletzungen zu. Die Verletzungen der Radlerinnen die laut Polizei ohne Fremdeinwirkung stürzten, hätten vermutlich durch das Tragen eines Helms deutlich gemildert werden können, schreibt die Polizei in ihrem Bericht.

Gegen 13.55 Uhr wollte eine 50-Jährige mit ihrem Pedelec (E-Bike) von der Krumbacher Jakob-Bader-Straße in die Attenhauser Straße einbiegen. Aufgrund eines vorfahrtsberechtigten Pkw erschrak sie und verlor laut Polizei die Kontrolle über ihr Rad. Beim anschließenden Sturz zog sie sich mittelschweren Kopfverletzungen zu.

Eine 53-jährige Frau war gegen 15.25 Uhr auf einem Waldweg in Richtung Seifertshofen unterwegs. Auf dem abschüssigen vom Regen ausgewaschenen Weg stürzte sie vom Rad und zog sich, so der Bericht der Polizei ebenfalls Kopfverletzungen zu. Ein zufällig vorbei kommender Passant fand die Gestürzte, die kurzzeitig bewusstlos war. Beide Verletzte wurden im Klinikum Krumbach behandelt und befinden sich auf dem Weg der Besserung, schreibt die Polizei. In diesem Zusammenhang möchte die Polizeiinspektion Krumbach alle Radfahrer darum bitten, beim Radfahren einen Helm aufzusetzen.

Fahrzeuge zerkratzt: Ein bislang unbekannter Täter beschädigte am Donnerstagnachmittag laut Polizei in Thannhausen mehrere Fahrzeuge, die auf einer Stellfläche im Krautgarten abgestellt waren. Der Unbekannte zerkratzte den Lack von insgesamt elf Fahrzeugen und hinterließ einen Schaden im mittleren fünfstelligen Bereich. Obwohl der Täter von einem Zeugen beobachtet wurde und sofort mehrere Streifenfahrzeuge in die Fahndung eingebunden waren, gelang dem Täter die Flucht. Hinweise an die Polizeiinspektion Krumbach unter Tel. 08282/905-0.

Heuschwader stößt gegen Pkw: Ein Schaden von mehreren Tausend Euro entstand bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag gegen 21.30 Uhr in der Hauptstraße in Oberrohr. Eine 21-jährige Frau war laut Polizei mit ihrem Traktor und einem angehängten Heuschwader unterwegs. In einem Kurvenbereich berührte der Schwader einen entgegen kommenden Pkw. Wer von den Beteiligten letztendlich über die Fahrbahnmitte kam, konnte vor Ort nicht geklärt werden.

Pkw prallt gegen Lkw: Eine 50-jährige Pkw-Fahrerin wollte am Donnerstag zur Mittagszeit in Krumbach den Parkplatz eines Supermarktes verlassen. Bei der Ausfahrt übersah sie laut Bericht der Polizei einen von links kommenden Lkw. Obwohl der Lkw-Fahrer noch eine Vollbremsung einleitete kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Pkw wurde hierbei im Frontbereich völlig beschädigt. Die Fahrerin blieb glücklicherweise unverletzt. Der Sachschaden beträgt ca. 15.000 Euro. (AZ)